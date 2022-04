Hoe interessant zijn Bitcoin investeringen om je hobby’s te bekostigen?

Je hebt het je partner wellicht wel eens horen zeggen: “vrouwen zijn duur”. Ergens heeft je partner misschien ook wel gelijk. Veel vrouwen hechten veel waarde aan het kopen van bijvoorbeeld dure kleding, tassen en schoenen. Daar staat de spaarrekening die weinig tot niets meer oplevert tegenover. Dit roept de vraag op hoe interessant Bitcoin investeringen zijn om je hobby’s te bekostigen. In dit artikel ontdek je het antwoord.

Waarom steeds meer mensen investeren in Bitcoins

Het zal je niet ontgaan zijn dat steeds meer mensen investeren in Bitcoins. Deze keuze is zeer goed te begrijpen met het oog op het aanbod van de traditionele financiële diensten. Waar je vroeger een best leuke rente kreeg als je ervoor koos om je spaargeld bij de bank onder te brengen, is dit nu niet meer zo rendabel. De banken vragen tegenwoordig zelfs een financiële vergoeding als je besluit om je spaargeld daar te “parkeren”. Deze negatieve rente heeft ertoe geleid dat veel mensen op zoek zijn gegaan naar alternatieven om hun spaargeld te laten groeien en zijn hierbij uitgekomen op het investeren in Bitcoins. Het bleek een keuze die hun geen windeieren heeft gelegd. Met de groei van deze digitale munteenheid, groeide ook het rendement op de investering. De mensen die ervoor gekozen hadden om al vanaf het begin te investeren in de Bitcoin, zitten er nu warmpjes bij.

Toegenomen toegankelijkheid cryptomarkt

Uiteraard heeft de crypto markt zelf ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de gestegen interesse door zeer toegankelijk te worden. Waar je in het verleden voor een Bitcoin investering uitsluitend terecht kon op buitenlandse websites, is dit nu zeker niet meer het geval. Steeds meer exchanges en initiatieven als bitcoin buyer richten zich op de Nederlandse markt. Hierdoor wordt het een stuk eenvoudiger om als particulier de crypto markt te betreden.

Heeft een Bitcoin investering nog wel zin?

Als je de succesverhalen in diverse media voorbij hebt zien komen, vraag je jezelf wellicht af of een Bitcoin investering nog wel zin heeft. Het antwoord kun je eigenlijk opmaken uit de Bitcoin koers van 2021. Waar de meest verhandelde cryptovaluta op 10 november nog een nieuw record van bijna 65.000 dollar (57.620 euro) aantikte, stond de koers tien dagen later al weer op 58.700 dollar, een verlies van zo’n 15 procent.

Uit deze bovenstaande cijfers kun je twee zaken opmaken. Allereerst geeft dit een beeld van de risico’s van een Bitcoin investering maar ook van je kansen. Op het moment dat jij in deze digitale munt weet te investeren als de koers op z’n laagst staat en de deze investering weer van de hand kan doen als de koers op een specifiek moment zijn hoogste punt heeft bereikt, verdien je ongetwijfeld een leuk bedrag om je hobby’s te bekostigen.