Hoe je de bereidheid om weer naar school te gaan opbouwt bij kinderen in de basisschoolleeftijd

Omdat kinderen in de zomer vaak structuur, werk en verantwoordelijkheden missen, kan de terugkeer naar school voor sommigen een beetje moeilijk zijn. Maar met een beetje voorbereiding kunnen ouders en verzorgers kinderen helpen om te leren en aan de verwachtingen in de klas te voldoen, en ook om eventuele zorgen over de back-to-school te verminderen. Probeer een of meer van de volgende activiteiten, die kunnen helpen bij het opbouwen van de communicatie-, leer- en sociale vaardigheden van kinderen, en die hen een positieve kijk op school kunnen geven:

1. Speurtocht met schoolspullen

Geef je kind 10 items uit de lijst met schoolspullen om te vinden in de winkel terwijl je aan het winkelen bent. Kunnen ze degene markeren die ze hebben gevonden?

2. Favoriete zomerboek

Vraag je kind om een favoriet boek te kiezen. Bespreek het samen en laat ze vervolgens een tekening maken en drie tot vijf zinnen opschrijven waarom ze het leuk vonden. Kan je kind iemand anders overtuigen om het boek te lezen met wat ze schrijven?

3. Kleding voor de eerste schooldag

Praat met je kind over wat ze op de eerste schooldag willen dragen. Vergelijk en contrasteer wat ze vorig jaar droegen met wat ze dit jaar willen dragen. Dit zijn belangrijke taalvaardigheden.

4. Maaltijdplanning

Maak een menu met gezonde ontbijten en lunches voor de eerste weken van school. Koop samen ingrediënten.

5. Spelletjesavond

Neem een pauze van schermen en organiseer een spelletjesavond voor het hele gezin. Laat kinderen de spellen kiezen die ze willen spelen. Bordspellen bouwen vaardigheden op het gebied van taal, wiskunde, het nemen van beurten, het oplossen van problemen en het volgen van de richting, en zijn bovendien leuk voor alle leeftijden.

6. Dagelijks schema

Praat over de nieuwe routine van je kind voor het schooljaar. Laat ze een visuele lijst of grafiek schrijven of decoreren waarmee ze op het goede spoor blijven. Bespreek manieren waarop ze georganiseerd kunnen blijven (bijv. de avond ervoor kleren uitkiezen, schoenen bij de voordeur zetten en de lunch van tevoren inpakken). Oefen een paar dagen voordat de school begint met opstaan- en bedtijdroutines.

7. Een rugzak kopen

Vraag je kind om te beschrijven wat het nodig heeft in een nieuwe rugzak. Is er een bepaald karakter, kleur en maat die ze willen? Kunnen ze hun ideale rugzak tekenen of bijzondere kenmerken opnoemen?

8. Groepsbijeenkomst

Organiseer een speelafspraak of andere bijeenkomst met een paar klasgenoten, vooral als je kind schoolvrienden niet heeft gezien tijdens de zomer. Ontmoet elkaar in een park, het zwembad of een ijssalon. Dit kan kinderen helpen om van tevoren opnieuw verbinding te maken, zodat de eerste dag niet zo overweldigend aanvoelt.

9. Favoriete zomerherinnering

Leraren bespreken en/of geven schrijfactiviteiten over dit onderwerp vaak tijdens de eerste weken van school. Oefen thuis met het maken van een tekening of het schrijven erover, zodat ze zich zelfverzekerd voelen als ze dat op school doen.

10. Back-to-school boeken

Lees samen enkele boeken met karakters die naar school gaan. Dit geeft je de gelegenheid om mogelijke gevoelens of angsten naar voren te brengen en je kind te helpen deze te verwerken.

11. Schoolbezoek

Neem je kind mee voor een bezoek aan school, of rijd er langs om te bespreken wie hun leraar zou kunnen zijn, waar hun klaslokaal zal zijn en de belangrijke plaatsen in hun school, zoals de bibliotheek, toiletten en kantoor. Kunnen ze uitleggen waar deze plekken in de school zijn?

12. Fotoarchief

Zoek enkele foto’s of een klasfoto van vorig schooljaar en praat over vrienden waarmee je kind dit jaar weer contact kan maken. Praat over leeftijdsgeschikte eigenschappen om naar te zoeken in een goede vriend en manieren om een goede vriend voor anderen te zijn.

13. Dagboek

Moedig je kind aan om in een dagboek te schrijven (voor jongere kinderen kun je voor hen schrijven). Dit is een geweldige manier om hun zorgen of angsten te horen en te bespreken. Ze kunnen dit gedurende het jaar voortzetten en schrijven over de hoogte- en dieptepunten van hun tijd.

14. Doen alsof school

Met een jonger kind kun je schooltje spelen. Laat je kind de leraar zijn en laat ze jou instructies geven. Geef bij een ouder kind elkaar om de beurt taken zoals een leraar dat zou doen.

15. Peptalk

Laat je kind weten dat je in hem of haar gelooft en aan zijn/haar zijde zal staan om hem tijdens het schooljaar te helpen en aan te moedigen. Wees de grootste cheerleader van je kind! Geef hen de tools om met vertrouwen aan het schooljaar te beginnen.