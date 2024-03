Laatst geüpdatet op maart 4, 2024 by Redactie

De capsule wardrobe domineert de laatste tijd de modewereld. De kans is groot dat je er al bekend mee bent. Maar hoe bouw je er een? Dit is onze kijk op dit fenomeen en wat we ervan kunnen leren vanuit een slow fashion-perspectief.

Lees ook: Zo ruim je je kast op en organiseer je het

Wat is een capsule wardrobe?

Een capsule wardrobe is een samengestelde collectie kledingstukken met een tijdloze waarde die gemakkelijk kan worden gecombineerd om veel verschillende outfits te creëren. Dit zijn vaak veelzijdige stukken in neutrale kleuren met klassieke ontwerpen en silhouetten die elkaar aanvullen.

Het streven naar een tijdloze garderobe

De afgelopen jaren is de capsule wardrobe een tegengif geworden voor de seizoensgebonden trendy fast fashion-kledingstukken. En naast de aantrekkingskracht van slow fashion kan een capsule wardrobe ook een nuttige remedie zijn tegen beslissingsmoeheid. Want met een witte blouse en een zwarte broek kun je nooit echt fout gaan.

Hoe je een capsule wardrobe bouwt

Het bouwen van een capsule wardrobe is een slimme manier om je kast te organiseren en het aankleden in de ochtend een eenvoudiger proces te maken. Hier zijn een paar tips om je op weg te helpen.

1. Beoordeel je huidige garderobe

De eerste stap bij het bouwen van een capsule wardrobee is goed kijken naar wat je al hebt. Ga door je kast en identificeer je favoriete kledingstukken waar je niet zonder kunt. Wat zijn enkele basisstukken die deel uitmaken van je huidige kast? Misschien een spijkerbroek met hoge taille, een wit T-shirt of een trenchcoat? Haal alles tevoorschijn dat je niet meer draagt of dat niet goed bij je past.

2. Ontdek je persoonlijke stijl

Je capsule wardrobe moet je persoonlijke stijl weerspiegelen, dus het is belangrijk om even de tijd te nemen om na te denken over wat dat is. Denk na over welke favoriete kleuren, patronen en texturen je een zelfverzekerd en comfortabel gevoel geven.

Het bouwen van een goed samengestelde garderobe mag je creativiteit niet belemmeren of je persoonlijke stijl dempen. Het is gewoon een streven om meer bewust te zijn van de levensduur van je garderobe op lange termijn in plaats van winkelen op basis van impulsen of de laatste trends. Speel met kleuren en patronen en combineer materialen om contrasten te creëren terwijl je het idee behoudt om je kleding met intentie te kopen.

3. Kies een kleurenpalet

Het kiezen van een kleurenpalet is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat de items in je capsule wardrobe gemakkelijk te mixen en matchen zijn. Begin met een basiskleurenschema en voeg een paar accentkleuren toe die meer diepte toevoegen. Je kunt ook enkele neutrale kleuren toevoegen, zoals wit, grijs, zwart, marineblauw of beige voor veelzijdige opties. Kies kleuren waar je van houdt en die je goed staan.

4. Selecteer je wardrobe essentials

Als je eenmaal een idee hebt van je persoonlijke stijl en kleurenpalet, kun je beginnen met het selecteren van de items die deel uitmaken van je capsule wardrobe. Dit moet een mix zijn van eenvoudige kledingstukken die chic of casual kunnen worden gekleed, zoals een klein zwart jurkje, een klassieke witte blouse en een goed passende spijkerbroek. Het doel is om een kleine, maar veelzijdige garderobe te hebben, waar je met een paar items veel verschillende outfits kunt creëren.

5. Voeg een paar statement-items toe

Hoewel je capsule wardrobe voornamelijk uit veelzijdige stukken moet bestaan, is het ook een goed idee om een paar opvallende items toe te voegen om je outfits wat interessanter te maken. Dit kunnen gedurfde sieraden zijn, een fleurige handtas of een top met een kleurrijke print om te dragen bij speciale gelegenheden wanneer je voor een andere look wilt kiezen.

6. Onderhoud je capsule wardrobe

Een andere belangrijke en vaak over het hoofd geziene stap is om goed voor je kleding te zorgen en ervoor te zorgen dat ze lang meegaan. Houd er rekening mee dat je kleding verschillende verzorgingsroutines vereist, afhankelijk van het materiaal. Was je kleding alleen wanneer dat nodig is om schade te beperken, en zodra ze tekenen van slijtage beginnen te vertonen, kun je ze opfrissen met een scheerapparaat of repareren met een naaisetje om de levensduur te verlengen.

Lees ook: Zo creëer je een minimalistische garderobe

Wat kunnen we hiervan leren?

De voordelen van een capsule wardrobe zijn de tijd en moeite meer dan waard. Met een samengestelde collectie essentiële items waar je van houdt, kun je mixen en matchen om met minimale inspanning een verscheidenheid aan outfits te creëren. Maar het belangrijkste is om te investeren in kleding waar je lang van zult houden en die je zult waarderen. Blijf trouw aan je stijl, draag kleding waarin je je prettig voelt en maak er je levenslange metgezellen van.