Hoe je je cholesterol verlaagt en waarom het belangrijk is om dit te doen

Je lichaam maakt van nature cholesterol aan en het wordt ook in bepaalde voedingsmiddelen aangetroffen. Hoewel sommige van vitaal belang zijn voor een gezonde celfunctie, kan te veel cholesterol in het bloed het risico op hart- en vaatziekten verhogen, dus het is belangrijk om op de hoogte te zijn van je eigen niveaus. We bespreken het verschil tussen goede en slechte cholesterol en delen tips voor het verlagen van het cholesterolgehalte.

Wat is goed en slecht cholesterol?

Cholesterol werkt samen met eiwitten in het bloed om het door het lichaam te vervoeren. Wanneer de twee worden gecombineerd, worden dit lipoproteïnen genoemd en zijn er twee soorten: LDL (lipoproteïne met lage dichtheid), dat vaak bekend staat als ‘slechte cholesterol’, omdat als je meer hebt dan je nodig hebt, het zich ophoopt op de slagaderwanden. HDL (high-density lipoproteïne) of ‘goede cholesterol’, voert overtollig cholesterol uit de bloedbaan terug naar de lever, waar het wordt verwijderd.

De meeste mensen zullen baat hebben bij het verlagen van hun totale cholesterolgehalte, aangezien hoge niveaus kunnen leiden tot hypertensie (hoge bloeddruk), wat kan leiden tot beroertes, hartaanvallen en vernauwing van de slagaders.

Hoe je je cholesterolgehalte kunt verlagen:

• Eet een gezond, uitgebalanceerd dieet met een grote verscheidenheid aan fruit, groenten en mager vlees, en wat weinig vet bevat (vooral die met verzadigde of transvetten).

• Eet veel volkoren granen en peulvruchten. Deze bevatten veel oplosbare vezels, die helpen het ‘slechte’ cholesterol te verlagen.

• Word of blijf actief. De richtlijn is om minimaal 150 minuten per week te bewegen, zoals stevig wandelen of fietsen. Actief zijn kan het niveau van het ‘goede cholesterol’ in je bloed verhogen. Het kan ook helpen je bloeddruk te verlagen en je helpen een gezond gewicht te behouden.

• Verminder verzadigde vetten en vervang door enkelvoudig onverzadigde en meervoudig onverzadigde vetten. Enkelvoudig onverzadigde komen voor in koolzaad- en olijfolie, avocado’s, noten en zaden. Meervoudig onverzadigde vetten komen ook voor in noten en zaden, maar ook in maïsolie en vette vis zoals zalm en sardines.

Wat moet je cholesterolgehalte zijn?

Bloedcholesterol wordt gemeten in eenheden die millimol per liter bloed worden genoemd, vaak afgekort tot mmol/L.

• Het totale cholesterolgehalte moet zijn: 5 mmol/L of minder voor gezonde volwassenen (4 mmol/L of minder voor mensen met een hoog risico).

• LDL-waarden moeten 3 mmol/L of minder zijn voor gezonde volwassenen (2 mmol/L of minder voor mensen met een hoog risico).

• Een ideaal HDL-niveau is hoger dan 1 mmol/L. Een lager HDL-niveau kan je risico op hartaandoeningen verhogen.

• Je verhouding tussen totaal cholesterol en HDL is je totale cholesterolgehalte gedeeld door je HDL-gehalte. Over het algemeen moet deze verhouding lager zijn dan vier, omdat een hogere verhouding je risico op hartaandoeningen verhoogt.

Hebben je genen invloed op het cholesterolgehalte?

Bepaalde families lopen een groter risico op een hoog cholesterolgehalte. Het is het beste om met je arts te praten als een naast familielid een hartziekte heeft ontwikkeld vóór 55 jaar voor een man, of 65 voor een vrouw.