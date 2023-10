Hoe je je eigenwaarde kunt beschermen als een carrièredoel mislukt

Laatst geüpdatet op oktober 10, 2023 by Redactie

Veel mensen slagen er niet in hun vroege carrièredromen waar te maken. Maar een nieuwe studie suggereert dat deze mislukkingen je gevoel van eigenwaarde niet hoeven te schaden, als je er op de juiste manier over nadenkt. Onderzoekers ontdekten dat mensen die het mislukken van carrièredoelen als een springplank naar nieuwe kansen zagen, nooit hun eigenwaarde verloren, hoe vaak ze ook faalden. Maar degenen die dachten dat ze door hun mislukkingen slechter af waren, lieten een daling zien in hun gevoelens over zichzelf.

“Het gaat er niet om hoe vaak je hebt moeten opgeven. Het gaat erom hoe je je voelde over de mislukkingen, en of je dacht dat ze tot iets beters voor je leidden”, zegt Patrick Carroll, hoofdauteur van de studie en universitair hoofddocent psychologie aan de campus van de Ohio State University in Lima. Carroll voerde het onderzoek uit samen met Joshua McComis, een voormalig student aan de Ohio State.



Veel jonge mensen beginnen met ideeën over wat ze in de toekomst willen worden, en die ideeën over ‘mogelijke ikken’ kunnen onder meer worden beïnvloed door vrienden, familie en leraren, zei Carroll.



Een jonge vrouw zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om dokter te worden als reactie op de aanmoediging van een faculteitsadviseur die zegt dat ze gekwalificeerd is om te slagen in de geneeskunde. Maar ze kon die droom later opgeven omdat anderen vonden dat ze niet gekwalificeerd was, en besloot ze psychologie te gaan studeren.



“Het kan zijn dat ze denkt dat dit een stap terug voor haar is, en dat ze gefaald heeft. Dat zou haar zelfrespect schaden”, zei hij.



“Maar ze zou psychologie ook kunnen beschouwen als meer geschikt voor haar en beter bij haar passen, in welk geval haar gevoel van eigenwaarde er niet onder zou lijden, ondanks het feit dat ze er niet in slaagde dokter te worden.”



De onderzoekers voerden twee onderzoeken uit. In één onderzoek vulden 59 studenten twee enquêtes in, één aan het begin van een semester en één aan het einde van een semester. In de eerste enquête werd de studenten gevraagd: “Hoe vaak heb je een carrièredoel opgegeven?” Er werd geen tijdsbestek gegeven.



Vervolgens werd hen gevraagd om op een schaal van 1 (absoluut niet) tot 9 (absoluut) aan te geven in hoeverre ze er spijt van hadden dat ze eerdere carrièredoelen hadden opgegeven om hun huidige doel na te streven.



Deelnemers vulden een meting in van hun zelfwaardering, waarbij hen werd gevraagd aan te geven in hoeverre ze het eens waren met uitspraken als ‘Ik heb het gevoel dat ik een aantal goede eigenschappen heb’.



Drie maanden later, aan het einde van het semester, beoordeelden alle studenten hun gevoel van eigenwaarde opnieuw. Uit de resultaten bleek dat studenten meldden dat ze tussen de één en vijf keer hun carrièredoelen opgaven.



Over het geheel genomen bleek uit het onderzoek dat hoe vaker studenten aangaven hun carrièredoelen op te geven, hoe meer hun gevoel van eigenwaarde in de loop van het semester daalde. Maar als er rekening werd gehouden met spijt, vertoonden degenen die weinig spijt toonden over veranderende carrièredoelen gemiddeld weinig verandering in het gevoel van eigenwaarde, terwijl degenen die veel spijt hadden wel last hadden van een verlaagd zelfbeeld.



Bij het tweede onderzoek waren 64 studenten betrokken. De opzet van het onderzoek was vergelijkbaar, behalve dat de deelnemers ook werd gevraagd om te beoordelen in hoeverre eerdere herzieningen van hun carrièredoelen uiteindelijk tot een beter carrièrepad hebben geleid.



“We ontdekten dat wanneer mensen het gevoel hadden dat het mislukken van hun carrièredoelen tot iets beters leidde, dat de schade aan het zelfrespect wegneemt”, zegt Carroll.



De bevindingen suggereren dat mensen mislukkingen moeten benaderen op een manier die hen op de lange termijn kan helpen.

Hoewel dit buiten het bestek van dit onderzoek valt, zei Carroll dat er technieken zijn die mensen kunnen gebruiken om van falen een manier te maken om te leren en te groeien. Het vinden van voordelen is bijvoorbeeld een manier om het goede in een slechte situatie te vinden.



‘We zullen allemaal mislukkingen tegenkomen, de een meer dan de ander. Maar het is de manier waarop je die mislukkingen interpreteert die er op de lange termijn toe doet in termen van hoe je over jezelf denkt”, zei hij.