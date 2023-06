Hoe je je huid kunt onderzoeken op huidkanker

Laatst geüpdatet op juni 6, 2023 by Redactie

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Iedereen kan huidkanker krijgen, en daarom is het belangrijk om een zelfonderzoek van de huid uit te voeren. Het controleren van je huid kan helpen huidkanker vroegtijdig op te sporen wanneer het goed te behandelen is. Controleer je huid regelmatig op alles wat nieuw of veranderend is.



Het uitvoeren van een zelfonderzoek van de huid houdt in dat je alle plekken op je lichaam noteert, zoals moedervlekken, sproeten en ouderdomsvlekken. Huidkanker kan zich overal op je huid ontwikkelen (inclusief de handpalmen, voetzolen, mond, ogen, genitaliën en billen) en is een van de weinige vormen van kanker die je gewoonlijk op je lichaam kunt zien.De kans is groter dat huidkanker zich ontwikkelt in gebieden die niet worden blootgesteld aan de zon, zoals onder of rond je nagels, handpalmen of voetzolen.

Tijdens een zelfonderzoek van de huid moet je je huid en nagels controleren op de ABCDE’s van melanoom:

A staat voor ASYMMETRIE. De ene helft van de plek is anders dan de andere helft.

B staat voor GRENS. De vlek heeft een onregelmatige, geschulpte of slecht gedefinieerde rand.

C staat voor KLEUR. De vlek heeft verschillende kleuren van gebied tot gebied, zoals tinten bruin, bruin of zwart, of gebieden van wit, rood of blauw.

D staat voor DIAMETER. Hoewel melanomen meestal groter zijn dan 6 mm, of ongeveer zo groot als een potloodgum, kunnen ze bij diagnose kleiner zijn.

E staat voor EVOLUEREN. De spot ziet er anders uit dan de rest of verandert van grootte, vorm of kleur.



Je moet je huid ook controleren op tekenen van basaalcelcarcinoom (BCC), het meest voorkomende type huidkanker, en plaveiselcelcarcinoom (SCC), een type huidkanker dat langzaam en diep groeit. BCC kan verschijnen als een koepelvormig gezwel, een glanzend, roze gebied, een zwart of bruin gezwel, een wit of geel wasachtig gezwel, of een zweer die geneest en dan terugkeert. SCC kan op je huid verschijnen als een korstige of ruwe bult, een rode, ruwe, vlakke plek, een koepelvormige bult die groeit en bloedt, of een zweer die niet geneest of geneest en terugkeert.

Zodra je de waarschuwingssignalen voor huidkanker kent, worden deze tips aangeraden te volgen om je huid te controleren:

Onderzoek je lichaam van voren en van achteren in een passpiegel en kijk dan naar de rechter- en linkerkant met je armen omhoog.

Buig je ellebogen en kijk zorgvuldig naar je onderarmen, oksels, vingernagels en handpalmen.

Kijk naar de achterkant van je benen en voeten, de ruimte tussen je tenen, je teennagels en de voetzolen.

Onderzoek de achterkant van je nek en hoofdhuid met een handspiegel. Maak een scheiding in je haar om je hoofdhuid beter te bekijken.

Controleer je rug en billen met een handspiegel.

Zorg ervoor dat je de vlekken op je huid en nagels noteert, inclusief de locatie van de plek en of deze is veranderd. Vraag iemand om hulp bij het controleren van je huid, vooral op moeilijk zichtbare plaatsen zoals de hoofdhuid en de rug. Als je een plek op je huid opmerkt die anders is dan de andere of die verandert, jeukt of bloedt, maak dan een afspraak met de huisarts.