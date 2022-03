Hoe je je huisdieren stijlvol in huis kunt integreren

Of je het nu leuk vindt of niet, de waterbak van je harige familielid waar je elke dag tegenaan trapt, is er om te blijven, dus waarom zou je de behoeften van je huisdier niet opnemen in je huisstijl, waar je allebei blij van wordt. Stijlvol en verfijnd, en vooral… praktisch! Hier wat tips:

1. Designer-accessoires

Schoonheidsslaapje: we weten dat het niet uitmaakt hoeveel je aan het bed van je huisdier uitgeeft, ze zullen altijd je schoot, gezicht of je bed boven hun eigen bed kiezen. Het is echter het proberen waard om ze hun slaapplek te laten vinden, en als ze dat doen, kan het net zo goed een stijlvolle zijn.

Met interessante ontwerpen kunnen meubels als decor dienen en niet alleen als een bed met pootjes. Kasten met voerbakken, kattenbakken of al hun accessoires, van lijnen tot halsbanden en borstels, zijn essentieel!

2. Huisdiervriendelijk meubilair

Patronen: Stoffen met patronen zijn een goede optie om te overwegen om sporen van huisdierenvacht te verbergen. Het kan helpen om de vacht te camoufleren, evenals vlekken.

Leer: eigenaren van gezelschapsdieren houden van leer. Het is enigszins resistent tegen geur en het trekt geen vacht van huisdieren aan. Vlekken, morsen en vacht zijn gemakkelijk af te nemen met een doek. Als je hond toch een kras achterlaat, kun je deze meestal wegpoetsen. Ga voor slijtvast leer in plaats zacht en delicaat leer. Of voor verweerd leer; het zal minder aandacht trekken voor krassen en slijtage.

Meubelbescherming: als je je meubels al had voordat je een huisdier nam en het niet helemaal huisdiervriendelijk is, kun je ze het beste beschermen. Kussenovertrekken voor banken en plaids zullen ook helpen als je huisdieren niet van de bank willen blijven… of als je de knuffels niet kunt weerstaan!

Stoffen: Vermijd chenille, fluweel, wol, linnen, zijde en tweed.

3. Het juiste huisdier voor thuis

Vloeren: Hardhout- en tapijtvloeren vragen om kleinere huisdieren, die ze niet zullen krassen of vuil maken. Als je een steen-, tegel- of laminaatvloer hebt, kom je misschien thuis met een grote harige vriend en hoef je je geen zorgen te maken over krassen of beschadigingen.

Huisdierkeuze: als je op zoek bent naar een huisdier, maar geen specificaties hebt, moet je naar je huisontwerp kijken om te zien wat het beste bij jou past. Als je een lichte loungebankset hebt, is een zwarte kat waarschijnlijk niet het beste idee. Een aquarium is een geweldige optie voor weinig onderhoud, omdat het fungeert als een centraal punt in het ontwerp en als gezelschapsdier.