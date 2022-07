Hoe je je kleedt voor succes voordat je succesvol bent

De verwachtingen van de dresscode in de afgelopen 50 jaar zijn drastisch veranderd. Buiten de rechtbanken en bestuurskamers van grote multinationals is het uiterlijk van een professioneel persoon tegenwoordig nauwelijks te herkennen aan wat het was in de jaren ’70. Ondanks dat stijlen er totaal anders uit kunnen zien, is één ding hetzelfde gebleven en dat is perceptie. Onderzoek suggereert dat 55 procent van iemands perceptie van jou is gebaseerd op hoe je eruit ziet. Dit is iets dat waarschijnlijk nooit zal veranderen. Professionele kleding suggereert automatisch competentie en betrouwbaarheid.

Succes wordt bepaald door bekwaamheid, maar voor degenen aan de top zijn er bepaalde kenmerken die zich voortdurend voordoen. Een van die kenmerken is de manier waarop deze mensen gekleed zijn. In dit artikel bekijken we hoe je je kunt kleden voor succes voordat je succesvol bent.

Lees ook: Ton sur ton: wat is het en hoe draag je deze stijltrend

Kies je tijd

Zoals we eerder hebben vermeld, zijn de verwachtingen niet zo hooggespannen als die uit het verleden. Ondanks dat het elke dag geen black-tie-achtige evenementendag is, moet je er niet voor terugdeinzen om je best te doen wanneer het er toe doet.

Een grote bestuursvergadering, een conferentie of een netwerkevenement is de perfecte gelegenheid om je klasse te laten zien en te laten zien dat je in staat bent een vriendelijke uitstraling te geven.

Prijs maakt niet altijd winst

Een veronderstelling waar veel mensen op springen wanneer ze plannen hoe ze zich voor succes moeten kleden, is dat het hen veel gaat kosten. Dit kan niet verder van de waarheid zijn. We suggereren niet dat een groot aantal designerlabels die je garderobe vullen een slechte zaak is, omdat het zeker de aandacht zal trekken die je wenst, maar het is niet essentieel.

Kies een stijl die bij je past en je kunt beginnen met het opbouwen van een verzameling veelzijdige outfits. Vrouwen kunnen de juiste broek of rok vinden en deze drie van de vijf dagen met een andere blouse dragen zonder dat iemand het ziet.

Schoenen maken de man

Forest Gump zei ooit: “Mijn mama zei altijd dat je veel over een persoon kunt aflezen aan zijn schoenen. Waar ze heen gaan, waar ze zijn geweest.” Het citaat van het sympathieke personage kan niet nauwkeuriger zijn.

Schoenen zijn zo’n belangrijk aspect van elke look en vaak het eerste dat opvalt voor iemand die je voor het eerst ontmoet. Vrouwen hebben op deze afdeling iets meer speelruimte, omdat ze hun professionele look kunnen veranderen met tal van opties, zoals hakken of laarzen.

Voordat je echter in een paar schoenen investeert, moet je rekening houden met je dagelijkse behoeften en gebruik. Als je reis naar je werk een woon-werkverkeer van vijf kilometer inhoudt, wil je iets comfortabelers kopen.

Tot slot, wees niet zo dwaas om je schoenen niet te poetsen – dat is te zien!

Gebruik accessoires

Maak een toch al indrukwekkende look af met een uitbundig accessoire en je zou je look kunnen transformeren van een acht in een tien. Een halsketting of misschien een traditioneel uurwerk is misschien genoeg om je op weg te helpen op die uiterst belangrijke weg naar succes. Deze extra items hoeven niet duur te zijn. Ze kunnen zelfs iets zijn dat je achter in je kledingkast of in een keukenla hebt liggen – ze moeten alleen correct worden gekoppeld.

Draag een duur accessoire van hoge kwaliteit aan je arm en collega’s zullen je toewijding aan je werk waarderen. Maar ga te ver met betrekking tot luxe en het kan overkomen alsof je de baan niet nodig hebt.

Wat betreft een riem: een verkleurde riem kan een look volledig verpesten. Onthoud dat je naar de top van het professionele spel wilt kijken, niet als een extraatje uit een country- en westernfilm, dus zorg ervoor dat je je riem kiest in een kleur die bij je outfit past, niet botst.

Lees ook: 4 accessoires die je hele look veranderen

Reinig

Een nette look, of dat nu haar dat netjes gestyled is voor een vrouw, zal de meest professionele looks afmaken naast een goed gestreken kledingassortiment. Dit is geen dure of tijdrovende bijdrage aan de look, maar heeft wel een grote impact.