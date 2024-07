Hoe je overmatig zweten onder controle houdt

Laatst geüpdatet op juli 22, 2024 by Redactie

Hyperhidrose, of overmatig zweten, is een veel voorkomende medische aandoening die veel mensen treft. Het is normaal om te zweten als je oververhit raakt, of als je zenuwachtig bent. Als je echter merkt dat je hevig zweet, zelfs zonder lichamelijke activiteit of blootstelling aan hoge temperaturen, kun je last hebben van hyperhidrose.



Zweten is een natuurlijk, noodzakelijk proces dat het lichaam ervaart als het moet afkoelen. Degenen die overmatig zweten blijven echter zweten, zelfs als koeling niet nodig is. Terwijl de rest van iemands lichaam droog blijft, kunnen een of twee plekken van het zweet druipen, waarbij de meest voorkomende plekken de handpalmen, voeten, oksels of het hoofd zijn.



Tekenen en symptomen van hyperhidrose zijn onder meer zichtbaar zweten, een huid die zacht en wit wordt en op bepaalde plaatsen vervelt, en huidinfecties, zoals jeuk of voetschimmel. Een ander veel voorkomend symptoom is zweten dat de dagelijkse activiteiten verstoort, zoals zweet uit de oksels dat door de kleding dringt, waardoor duidelijke zweetplekken ontstaan, of handen die zo zweterig worden dat het moeilijk is om aan een deurknop te draaien of een computer te gebruiken.

Sommige mensen hebben meer kans op hyperhidrose, vooral mensen met een van de volgende symptomen:

Een familielid dat overmatig zweet

Een medische aandoening die zweten veroorzaakt

Een medicijn of voedingssupplement dat ze slikken waardoor overmatig zweten ontstaat

Om je overmatig zweten te helpen beheersen, worden deze tips aangeraden om verlichting te krijgen:

Gebruik anti-transpirant in plaats van alleen deodorant. Anti-transpirant helpt het zweten te verminderen door je zweetklieren te verstoppen wanneer je begint te zweten, terwijl deodorant de lichaamsgeur alleen maskeert of stopt. Mogelijk moet je het voor het slapengaan op een droge huid aanbrengen en ’s morgens opnieuw. (Tip: breng het overal op je lichaam aan waar het zweet, inclusief je handpalmen, rug en achter je knieën.)

Houd een zweetdagboek bij om te ontdekken waardoor je gaat zweten. Schrijf op wanneer je gaat zweten en probeer die situaties vervolgens te vermijden. Sommige triggers zijn onder meer hitte, angstgevoelens en bepaalde voedingsmiddelen of dranken, zoals pittige opties of cafeïne.

Draag ademende stoffen zoals katoen om je comfortabeler te voelen. Neem een ​​reserveset kleding mee, zodat je indien nodig iets droogs kunt aantrekken. Je kunt ook proberen okselschilden te dragen, die je kleding helpen beschermen tegen zweet.

Bij zweetvoeten moet je je schoenen regelmatig verwisselen en je schoenen zo vaak mogelijk uittrekken om geurtjes, irritatie en huidinfecties, zoals voetschimmel, te voorkomen.

Kies sandalen of schoenen gemaakt van natuurlijke materialen die de luchtcirculatie bevorderen, zoals leer.

Draag sokken van katoen of stoffen die vocht van je huid afvoeren.

Draag niet twee dagen achter elkaar dezelfde schoenen, zodat ze kunnen drogen voordat je ze opnieuw draagt.

Drink voldoende water, want door zweten kun je uitdrogen.

Zorg voor je geestelijke gezondheid. Als je je door het zweten angstig of depressief voelt, kan het helpen om advies in te winnen, lid te worden van een steungroep en meer te leren over hyperhidrose.

Hoewel er geen remedie bestaat voor hyperhidrose, kunnen behandelingen aanzienlijk helpen de symptomen onder controle te houden. Als je zweten zonder verlichting aanhoudt, werk dan samen met een gecertificeerde dermatoloog om een ​​behandelplan op maat te ontwikkelen dat bij jou past.