Hoe je relaties op het werk kunt opbouwen terwijl je professioneel blijft

Het hebben van betekenisvolle verbindingen op de werkplek is essentieel voor persoonlijk en organisatorisch succes. De meesten van ons vormen deze banden op natuurlijke wijze, omdat we een aanzienlijk deel van ons leven op het werk doorbrengen. Maar hoe kun je relaties op het werk opbouwen terwijl je professioneel blijft?



Na het verlaten van de universiteit verhuizen veel twintigers naar nieuwe steden voor carrièremogelijkheden, waar ze de taak krijgen om vanuit het niets een geheel nieuwe sociale kring op te bouwen. De werkplek wordt een ideale plek waar mensen verbinding kunnen maken.



Activiteiten zoals een drankje drinken na het werk, teamsporten beoefenen of gewoon maaltijden delen, bieden mogelijkheden om verbindingen te leggen met collega’s. Deze interacties helpen niet alleen gevoelens van isolatie te bestrijden, maar voegen ook een gevoel van kameraadschap en ondersteuning toe aan de dagelijkse werkroutine.



Naarmate individuen echter mijlpalen bereiken, zoals trouwen of een gezin stichten, verschuiven hun prioriteiten in het leven op natuurlijke wijze. De leuke ontmoetingsplekken na het werk en informele ontmoetingen beginnen op de achtergrond te komen ten opzichte van gezinsverplichtingen en huishoudelijke verantwoordelijkheden.



Het gevolg kan zijn dat het in de loop van de tijd steeds moeilijker wordt om werkvriendschappen bij te houden. Het balanceren van professionele groei en iemands persoonlijke leven leidt vaak tot een afname van de frequentie en diepte van deze relaties, terwijl reeds bestaande verbindingen behouden blijven.

Vrienden maken op het werk

Er is een verschil tussen typische collega-relaties en echte vriendschappen. Over het algemeen zijn de mensen met wie we werken niet noodzakelijkerwijs vrienden. In ons persoonlijke leven kost het vaak jaren van vertrouwen opbouwen om iemand in onze vriendenkring te krijgen.



Toch ontwikkelen velen van ons vriendschappen met collega’s met wie we hebben samengewerkt – vaak al jaren. Maar deel je je diepste, donkerste geheimen met werkvrienden? Nee. Is een werkvriend het dan waard? Kortom, ja – zelfs relaties met zwakkere banden kunnen nuttig zijn. Maar het hangt af van de diepte en de aard van de relatie.

De voordelen van vriendschappen op het werk

Vriendschappen kunnen aanzienlijke voordelen opleveren. Uit een onderzoek uit 2021 naar vriendschappen en geluk op de werkplek bleek dat 57 procent van de werknemers zei dat het hebben van een vriend op het werk de arbeidstevredenheid aanzienlijk vergroot.



Bovendien was 22 procent van de deelnemers aan de enquête van mening dat vriendschappen op de werkplek hun efficiëntie vergrootten. Nog eens 21 procent dacht dat deze verbindingen innovatie stimuleerden.



Wanneer werknemers gelukkig, betrokken en productief zijn en de organisatie aan hun individuele behoeften voldoet, is de kans groter dat ze hun volledige potentieel kunnen benutten.



Verbinding en gemeenschap zijn essentieel op de werkplek. Ze helpen ons een gevoel van verbondenheid te creëren, onze psychologische contracten met onze werkgevers te versterken en ons ertoe aan te zetten gemotiveerd en efficiënt te zijn. Sterke relaties kunnen de communicatie en het delen van advies tussen collega’s vergemakkelijken.



Het is echter belangrijk op te merken dat vriendschappen op de werkplek een keerzijde kunnen hebben. Vriendschappen op het werk kunnen problematisch zijn vanwege geruchten over relaties, nepotisme en vriendjespolitiek, om er maar een paar te noemen. Het concept van ‘werk’ en ‘spel’ kan vaak conflicteren als carrièredoelen elkaar kruisen, of erger nog als er een conflict is. Dat gezegd hebbende, kunnen veel van deze problemen worden verholpen met duidelijke grenzen en communicatie.

Burn-out voorkomen

Werknemers zijn niet de enigen die profiteren van vrienden op de werkplek; er zijn ook aanzienlijke voordelen voor werkgevers. Het bevorderen van de medewerkersbetrokkenheid door middel van een respectvolle en inclusieve werkcultuur vermindert bijvoorbeeld het personeelsverloop.



Werknemers met vrienden op het werk hebben twee keer zoveel kans om gepassioneerd te zijn over hun functie. Deze individuen hebben ook de neiging om met klanten om te gaan, werk van hoge kwaliteit te leveren en over het algemeen een grotere mate van welzijn tot uitdrukking te brengen dan degenen zonder werkvrienden.



Afgezien van het creëren van een ondersteunende sfeer, leiden vriendschappen op de werkplek ertoe dat mensen minder geneigd zijn om naar andere vacatures te zoeken.

Vriendschappen tussen generaties

Vriendschappen tussen generaties zijn belangrijk om op het werk te cultiveren. Overweeg om je netwerken uit te breiden om het maximale uit deze betekenisvolle relaties te halen.



Het vormen van vriendschappen met supervisors kan echter een uitdaging zijn. Dergelijke relaties brengen het risico van vriendjespolitiek en nepotisme met zich mee en kunnen de integriteit en effectiviteit van een werkplek ondermijnen.



Uit een onderzoek in de gezondheidszorgsector bleek dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die zich oneerlijk behandeld voelden, zich vaker ongemotiveerd voelden, wat van invloed was op de werkprestaties.



Dit illustreert de strijd voor organisaties om de perceptie van nepotisme te bestrijden en tegelijkertijd vertrouwen en kameraadschap onder werknemers te bevorderen. Vriendschappen met een meerdere kunnen persoonlijke relaties en de organisatie als geheel tegenwerken.



In plaats daarvan moeten organisaties prioriteit geven aan mentorschapsprogramma’s. Het koppelen van jongere medewerkers aan doorgewinterde medewerkers zorgt voor begeleiding, feedback en ondersteuning, waardoor de kloof tussen individuen en de organisatie wordt overbrugd. Mentoring is ook een geweldige manier om eventuele generatiekloven te overbruggen.



Of het nu gaat om een ​​traditioneel peer-on-peer-programma of iemand die je onder zijn hoede neemt, de beloningen zijn aanzienlijk. Ongeveer 70 procent van de Fortune 500-bedrijven heeft een mentorprogramma, wat de waarde ervan aantoont.

Wat te doen en wat niet te doen

Om ervoor te zorgen dat vriendschappen op de werkplek positief zijn en geen gevolgen hebben, zijn er enkele essentiële richtlijnen en grenzen die werknemers in overweging moeten nemen.



1. Doe je best om je collega’s te begroeten, hun prestaties te vieren en hen uit te nodigen voor een lunch of happy hour na het werk.



2. Behoud je professionaliteit op het werk, zelfs als je tijd doorbrengt met vrienden. Houd er rekening mee dat je supervisor mogelijk meekijkt.



3. Wees aardig voor de mensen om je heen: Vermijd gedrag dat anderen kan uitsluiten en blijf uit de buurt van roddels. Hoewel niet iedereen van nature vriendschappen kan sluiten, is het handhaven van een respectvolle houding van cruciaal belang.



4. Ga op een volwassen manier met conflicten om: Als jij en je werkvriend in de problemen komen in je relatie, leg dan niet alle schuld bij hen neer en laat ze niet schrikken. Pak problemen op volwassen wijze aan en werk samen om ze op te lossen.



5. Breng socialisatie in evenwicht met werken: Als je vriendschap te veel van je tijd in beslag neemt of de productiviteit beïnvloedt, pas dan de manier aan waarop je op het werk omgaat.



6. Ga niet in op vriendjespolitiek: Zorg ervoor dat je vriendschap niet leidt tot vriendjespolitiek of nepotisme, wat de teamdynamiek en het vertrouwen kan schaden.



7. Respecteer privacy: Deel geen persoonlijke informatie over je werkvrienden met andere collega’s zonder hun toestemming.



8. Communiceer duidelijk met je werkvrienden en houd je aan je grenzen.

Vrienden hebben op het werk kan een goede zaak zijn: het is goed voor de mentale en fysieke gezondheid, voorkomt eenzaamheid en organisaties presteren beter. Maar net als bij alle relaties is het belangrijk om altijd grenzen te onthouden en te respecteren.