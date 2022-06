Hoe je vandaag je beste zelf kunt leven – Word gelukkig!

Uiteindelijk wil iedereen gelukkig zijn in het leven. Maar hoe ziet dat geluk er precies uit, en hoe is het te vinden? Dit lijkt iets te zijn waar mensen tegenwoordig mee worstelen – maar het goede nieuws is dat het misschien gemakkelijker is om geluk te vinden dan je denkt. Hier zijn een paar handige tips.

Een gelukkiger, beter leven leiden

Vertragen en genieten

Ons leven is meestal snel en hectisch. Het is maar al te gemakkelijk om van plaats naar plaats te zoeven zonder enige aandacht te besteden aan je omgeving. Experts raden aan de tijd te nemen om te vertragen; om aandachtig de omgeving waarin je je bevindt op te merken en er nieuwe waardering voor te krijgen. Ook al is het gewoon een kwestie van een blokje om en het observeren van de wereld om je heen, het zal een verschil maken.

Lees ook: Omarm Friluftsliv voor een betere mentale en fysieke gezondheid

Met mensen praten

Mensen zijn over het algemeen meer tevreden wanneer ze worden omringd door andere mensen. Als je het gevoel hebt dat je de laatste tijd met niemand contact hebt gehad, is dit het moment om je in te spannen om dit te doen. Bel een vriendin die je in tijden niet hebt gesproken, of regel een avondje uit met je oude schoolvrienden. Sociaal zijn kan je soms net het zetje geven die je zoekt.

Zet een feelgoodfilm (of liedje) op

Er gaat niets boven de nostalgie van gezellig op de bank zitten met je favoriete ‘happy’ film. Dit kan er een uit je kindertijd zijn of een die je onlangs met vrienden hebt gezien; het maakt niet uit welke, zolang het je maar naar een gelukkiger plek brengt. Hetzelfde geldt voor muziek.

Wees dankbaar

Veel mensen houden een dankbaarheidsdagboek bij, waarin alle dingen worden beschreven waar ze dankbaar voor zijn in hun leven. Dit is een geweldige manier om niet alleen te waarderen wat je hebt, maar ook om je negatieve percepties over situaties uit te dagen. Lees ook: 5 manieren om dagelijks dankbaarder te zijn

Krijg een goede nachtrust

De kwaliteit van je slaap kan een enorme impact hebben op je mentale welzijn. Als je moeite hebt om te slapen, is het tijd om actie te ondernemen. Mogelijk moet je investeren in een nieuw matras van goede kwaliteit of kussen als je huidige matras je bijvoorbeeld niet goed ondersteunt tijdens het slapen. Als je het moeilijk vindt om in slaap te komen, probeer dan vooraf een bad te nemen met wat lavendelolie – dit is een geweldige manier om te ontspannen en tot rust te komen.

Gebruik geur om jezelf een beter gevoel te geven

Onderschat nooit de kracht van geur. Het kan worden gebruikt om de stemming te veranderen, wat geweldig is als je een staat van geluk wilt bewerkstelligen. Kies een parfum met veel opbeurende ingrediënten, zoals citrus, roze peper, lavendel, jasmijnbloesem of bergamot. Als je wilt dat je geur je herinnert aan gelukkige plekken, kies dan voor suggestieve geuren.

Lees ook: De kunst van het niets doen

Doe iets onverwachts

Als je het gevoel hebt een beetje ‘vast te zitten in een sleur’, doe dan iets dat je dagelijkse routine doorbreekt. Maak ’s avonds een wandeling en bestudeer de sterren. Stap in de trein en bezoek een plek waar je nog nooit bent geweest. Het is tijd om het moment te grijpen en iets te doen waardoor je je versterkt en levendig voelt. Uit je comfortzone stappen dus!