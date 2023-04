Hoe je via je garderobe betere keuzes kunt maken voor het klimaat

Laatst geüpdatet op april 12, 2023 by Redactie

De zomer nadert en we kijken al uit naar kleurrijke en luchtige outfits zoals jurken, sandalen en badkleding. Laten we een bewuste aanpak hanteren en verantwoorde keuzes maken voor het komende seizoen voordat we de volgende winkelsessie plannen. Disclaimer: de positieve impact die je kunt hebben door voor tweedehands te kiezen, is groter dan je denkt!



Want het is nu officieel: tweedehands kopen op Vinted is volgens het onlangs uitgebrachte eerste Climate Change Impact Report van Vinted (uitgevoerd door Vaayu) een betere keuze voor het klimaat dan het kopen van nieuwe kleding. Het is de grootste primaire dataset over de klimaatimpact van online tweedehands winkelen op grote schaal tot nu toe. Het rapport toont onder andere aan dat alle individuele keuzes een positieve impact kunnen hebben als we het allemaal samen doen. Als voorbeeld; de community van Vinted heeft in 2021 meer dan 453 kiloton CO₂e aan netto koolstof emissies vermeden, het equivalent van ongeveer 275.000 retourvluchten tussen Londen en Los Angeles.



Laat je inspireren door de invloed van de Vinted-community en sluit je aan bij de beweging om tweedehands de eerste keuze te maken. Jouw komende lente-/zomer garderobe kan het perfecte moment zijn om te beginnen:

Kleine stappen, grote resultaten

Wanneer je ervoor kiest om een tweedehands mode item op Vinted te kopen in plaats van een nieuw item, bespaar je gemiddeld 1,8 kg CO₂e. Dit betekent dat we als community 453 kiloton aan koolstof emissies hebben vermeden. Wat gelijk staat aan een jaar lang 325.000 auto’s van de weg halen in de EU.

Maar eerst, tweedehands

Twee van de vijf tweedehands kledingstukken die zijn verkocht op Vinted hebben de aankoop van een nieuw kledingstuk vermeden. Dit betekent dat door dit te doen, de community de CO₂e bespaarde die gelijk staat aan ongeveer 275.000 retourvluchten tussen Londen en Los Angeles.

Liefde voor langer

Elke vijfde persoon in de Vinted-community zou nog steeds tweedehands verkiezen boven nieuw, zelfs als het nieuwe kledingstuk bijna dezelfde prijs heeft als het tweedehands alternatief.

Schoonheid zit van binnen

Hergebruikte verpakkingen zijn eigenlijk beter dan een nieuwe, onbeschadigde doos. Want deze verminderen in feite de CO2-emissies die worden gegenereerd door het gebruik van nieuwe verpakkingsmaterialen met zo’n 70%. Daarnaast vermindert het gebruik van een ophaal- en afleverpunt de bezorg-emissies met 62% in vergelijking met thuisbezorging, wat gelijk staat aan een CO₂e uitstoot door het opladen van 81 smartphones.



Isabel Nazaré – Duurzaamheidsmanager bij Vinted – heeft wat trucs voor jou over hoe je al deze kennis in de praktijk kunt brengen voor je tweedehands garderobe:

1. Hoe maak je van tweedehands je eerste keuze?

Wanneer je iets nieuws wilt kopen, check dan eerst of je het tweedehands kunt krijgen. Mode is cyclisch, dus de kans is groot dat er al een vergelijkbaar item bestaat uit een eerder jaar – én het kan goedkoper zijn! Als je een budget hebt voor een nieuw item, zoek dan naar tweedehands opties: misschien vind je iets van een merk van betere kwaliteit voor een vergelijkbare prijs en het gaat langer mee.

2. Hoe vind je je perfecte tweedehands item?

Denk na voordat je iets koopt. Als je niet 100% zeker bent of je een item nodig hebt, wacht dan 24 uur. Je zult erachter komen of je het echt wilt of niet.

Vind jouw eigen stijl: je zult minder afhankelijk zijn van trends en meer tijd hebben om tweedehands kleding te vinden die je echt leuk vindt en die bij je past.

Identificeer welk kleurenpalet bij jou past, meet jezelf op en onthoud welke maat je draagt van verschillende merken – dit maakt het tweedehands winkelen nog gemakkelijker.

Zoek naar duurzame stoffen, zoals linnen, wol, kasjmier en katoen. Deze stoffen gaan langer mee, zodat je er langer van kunt genieten of ze na het dragen kunt doorgeven aan een volgende eigenaar, die er ook weer lang van kan genieten.

3. Hoe zorg je voor je kleding?

Natuurlijke vezels zoals zijde en wol hoeven niet vaak te worden gewassen. In plaats daarvan, hang ze uit en laat ze buiten luchten of leg ze een nacht in de vriezer om geuren kwijt te raken. Daarnaast als je wel gaat wassen, kun je ook perfect schoon wassen op 30 graden: beter voor je kleding en de planeet. Zijn items kapot of passen ze niet goed (meer) laat ze (ver)maken bij een kledingmaker of leer zelf basis naaivaardigheden om items te repareren of te vermaken.

4. Hoe verpak je jouw items die je verkocht hebt?

Kijk eens rond in huis en denk buiten de kaders. Rijst – of ontbijtgranen dozen kunnen ook gebruikt worden voor kleine items, en schoenendozen zijn ideaal voor grotere items. Kantoren ontvangen veel pakketten. Vraag jouw office manager om verpakkingen en (grote) enveloppen te bewaren, zodat je deze kunt gebruiken om jouw items te verzenden.

5. Hoe verzend je jouw items?

Kies voor afhaalpunten in plaats van thuisbezorging. Afhaalpunt bezorging combineert de verzend emissies van verschillende bestellingen tot één enkele trip. Thuisbezorging betekent langere routes en gemiste leveringen. Niet alleen dat: emissies kunnen nog verder worden verminderd in de laatste kilometers. Geniet van een gezonde wandeling of pak de fiets in plaats van de auto naar het afhaalpunt, of combineer de trip met andere taken.