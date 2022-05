Hoe jij kunt genieten van een heerlijk drankje, ook al zijn de kinderen erbij

De zomer komt er weer aan. Dat betekent dat we weer volop kunnen genieten van de heerlijk warme dagen en we kunnen onze leukste zomeroutfits weer uit de kast halen. Samen met vrienden en familie kunnen we weer leuke herinneringen kunnen creëren. In het warm weer houden we ervan om ook wel eens een lekker drankje te doen. Hierbij kun je denken aan een lekkere cocktail. Om te voorkomen dat de kinderen per ongeluk een slokje van jouw drankje nemen, kun je het beste een alcoholvrij drankje doen. Wil jij hier leuke tips voor? Lees dan snel verder!

Alcoholvrije cocktail

Een goede optie waarmee je kunt genieten van een heerlijk drankje, is een alcoholvrije cocktail. Je kunt ze dan lekker drinken op een feestje, op het terras, maar ook als je lekker thuis in de tuin zit. Dit is niet alleen een goede optie om te voorkomen dat kinderen per ongeluk alcohol naar binnen krijgen, maar ook voor zwangere vrouwen. Uiteraard is dit ook een fijne optie voor wanneer je nog achter het stuur moet, medicatie slikt of als je gewoon geen alcohol wilt consumeren. Normaal kun je cocktails met likeuren of andere dranken maken. Nu heb je voor de alcoholvrije cocktail ook mogelijkheden. Een van de meest gekozen opties is de mojito, cosmopolitan en espresso martini. Dit zijn dan ook zeker aanraders om te proberen.

Alcoholvrije gin tonic

Gin tonic zijn tegenwoordig een van de meest bekende en populaire alcoholische dranken van dit moment. Als je dus liever geen alcohol kunt of wilt consumeren, wil je ook kunnen genieten van een lekkere gin tonic. Gelukkig kun je nu kiezen voor een alcoholvrije gin. Er zijn nu een aantal merken die alcoholvrije gin leveren. Een van deze merken Lyre’s. Dit merk weet de beste essences, distillaten en extracten uit de hele wereld bij elkaar te mixen voor het beste resultaat. Een andere top optie is No ghost in a bottle. Als je van verschillende smaken houdt, dan kun je bij dit belgische merk terecht. Je kunt dan genieten van Ginger delight, Herbal delight en Floral delight. Als je een ander populair merk wilt proberen, dan is de alcoholvrije optie van Stryyk.

Kortom, kun je nog steeds van een lekker drankje genieten zonder alcohol. Je kunt dan kiezen voor een alcoholvrije cocktail. Daarnaast kun ook van een ander populair drankje genieten zonder alcohol. We hebben het over niks minder dan een alcoholvrije gin. Zo kun je lekker geniet tijdens de warme zomerdagen.