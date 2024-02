Hoe kies je de perfecte broek?

Laatst geüpdatet op februari 2, 2024 by Redactie

Het kan een flinke zoektocht zijn: het uitkiezen van een nieuwe broek. Van pantalon tot spijkerbroek, je hebt een heleboel om uit te kiezen. En dan moet de broek ook nog eens mooi zitten. Waar kun je nu het beste op letten als je een nieuwe broek wilt dragen? Dit zijn onze tips.

Kwaliteit

We beginnen met de kwaliteit van de broek. Dit doet namelijk veel voor de algehele looks, maar ook zeker voor de levensduur van de broek. Een broek van een matige kwaliteit gaat vaak maar kort mee. Dat is zonde, want zo moet je al snel weer een nieuwe broek uitkiezen. Ga liever voor een hoogwaardige kwaliteit. Zo zit de broek vaak ook mooier. In het ontwerpproces is namelijk beter nagedacht over de fit. Ook geniet je van een luxe afwerking, bijvoorbeeld met Toni dames broeken. Of je nu een pantalon of een spijkerbroek zoekt, voor elk type broek is er natuurlijk een kwalitatief exemplaar te vinden.

Type broek

Dat brengt ons op het volgende punt: welk type broek draag je graag? Een pantalon zit heerlijk zacht en doet veel goeds voor het figuur. Zo’n broek is dus zeker een essential in je garderobe. Draag er een blouse op, of gewoon een T-shirt of longsleeve. Maar ook de spijkerbroek behoort tot de absolute favoriet. Het is de ideale casual broek, om op elk moment van de dag te kunnen dragen. Brax damesbroeken zitten comfortabel en zijn tegelijkertijd stijlvol. Dat is natuurlijk een ideale combinatie. Ook een spijkerbroek kun je weer op veel manieren combineren. Ga voor een basic look met een shirt erop. Of maak je outfit juist chiquer met een overhemd en blazer boven de broek. Let ook op de stof van de broek en pas deze aan op het seizoen. Katoenen broeken zijn licht en ademend voor de zomer, terwijl wol en corduroy geschikter zijn voor de koelere seizoenen.

Fit

Broeken zijn er in allerlei fits te vinden. Ga vooral na wat hierin je voorkeur is. Draag je de broek bijvoorbeeld graag high, mid of low waisted? De een zweert bij een hoog aansluitende broek, de ander vindt dit juist oncomfortabel op de buik. Test het vooral uit om te achterhalen wat jij goed vindt zitten. Denk ook na over de vorm van de broekspijp. Wil je dat de pijp nauw aansluit, of mag de pijp juist wijder zijn zoals bij een bootcut jeans? De lengte telt tevens mee: kijk goed naar je lengtemaat. Zeker bij spijkerbroeken kun je vaak uit meerdere lengtes kiezen.

Kleur

Broeken zijn er in alle kleuren van de regenboog te vinden. Neem dit ook mee in je keuze. Een lichtblauwe spijkerbroek staat immers weer heel anders dan een zwarte pantalon. Het is mooi om hierin te variëren in je garderobe. Het ligt immers ook maar net aan het seizoen: in de lente en zomer draag je lichtere kleuren dan in de herfst en winter. Verder is het fraai om een broek met een knalkleur te hebben, zoals geel of rood. Pak lekker uit! Je andere broeken draag je misschien juist weer in neutrale kleuren zoals zwart, wit, grijs en beige. Deze kleuren zijn gemakkelijk te combineren, terwijl je met bonte kleuren of prints een statement maakt.

Gelegenheid

Tot slot: een bepaalde broek kan ook beter bij een gelegenheid passen dan een andere broek. Heb je bijvoorbeeld een casual dag thuis of ga je juist naar een belangrijke afspraak op je werk toe? Je kunt je broek hierop afstemmen. Thuis draag je lekker je spijkerbroek, die je zo even aanschiet. Ook bij boodschappen doen of een afspraak met vrienden is dit een ideaal kledingstuk. Maar als je netjes voor de dag wilt komen, is een pantalon toch beter passend. Of denk aan een chino, in een wat stuggere stof.



Comfort, stijl en functionaliteit: het telt allemaal mee in je zoektocht naar de perfecte broek. Ken je klassiekers, maar durf ook zeker te experimenteren met een bijzondere broek – om op de juiste momenten te dragen.