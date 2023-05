Hoe kom je van mee-eters af zonder je huid te beschadigen?

Laatst geüpdatet op mei 26, 2023 by Redactie

Oh jee, het zijn weer mee-eters… Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe vervelend mee-eters kunnen zijn en je weet dat dit vooral geldt voor iedereen met een licht vette huid. Mee-eters zien er, net als hun neefje whiteheads, zo-niet-schattig uit, en erger nog, ze kunnen je er onverzorgd uit laten zien, ook al heb je je gevoelige huid grondig geschrobd. Dus is er een manier om ze voor eens en voor altijd af te schaffen? Een magische oplossing om de donkere kleine puntjes op je verder vlekkeloze huid weg te jagen? Zeker! Hoewel het geen eenvoudige oplossing is, zijn er een aantal huismiddeltjes die je kunt proberen. Lees verder om erachter te komen hoe je van je mee-eters af komt zonder je huid te beschadigen.

Lees ook: Hoe behandel je diepe, pijnlijke puistjes?

Enkele eenvoudige oplossingen…

Voordat we ingaan op de remedies, moet je weten dat, aangezien de belangrijkste reden voor mee-eters overtollige olie-afscheiding is, de behandeling om mee-eter vrij te blijven een continu proces is. Geen enkele eenmalige behandeling voor het verwijderen van mee-eters kan langer dan 20 tot 40 dagen duren, en je favoriete remedie moet een holistisch onderdeel zijn van je huidverzorgingsroutine.



Jij kan…

Probeer een exfoliator

De eerste en eenvoudigste van onze stappen, probeer een exfoliator te gebruiken. Je kunt deze ook vinden voor een betaalbare prijs. Exfoliatie verwijdert de bovenste laag van de huid, voornamelijk de dode huidcellen, wat betekent dat dit een soort huidverfrissing is. Exfoliatie is niet beperkt tot mee-eters, maar kan een einde maken aan de opbouw en verstopping van de poriën van je huid door vuil, olie en resten van make-up te verwijderen.



Een exfoliator gebruikt vaak schurende korrels die in de gel zijn gemengd en die schuimen en langzaam de poriën van je huid deblokkeren. Als dit echter niet werkt, zal het verwijderen van mee-eters effectiever zijn wanneer je chemische exfolianten gebruikt, zoals die op basis van salicylzuur of glycolzuur. Pas echter op dat je dit niet overdrijft, want het kan je huid beschadigen, waardoor deze ruw, geschaafd en onbeschermd blijft.

Gebruik kleimaskers

Een keer per week een kleimasker gebruiken op acne of een onzuivere huid kan heel nuttig zijn. Als het gaat om het verwijderen van verontreinigende stoffen uit de huid en het verlagen van de olieproductie, zijn ze fantastisch. Exfolieer je huid voordat je het masker gebruikt, omdat dit zal helpen om dieper in de huid te dringen.

Vermijd comedogene producten

Comedogene producten zijn in feite producten op basis van verbindingen die de neiging hebben om je huid te blokkeren en je poriën te sluiten. En zou je het geloven, ze zijn helaas te vinden in een heleboel huidverzorgingsproducten. Je hebt geen dikke, zware crèmes of producten op basis van stroperige oliën nodig om je huid te hydrateren, en let bij het kopen van vochtinbrengende crèmes veel op texturen! Vermijd de producten die zwaar gebaseerd zijn op vaseline, kokosolie, sheaboter en vooral glycerine!

Lees ook: Gezichtsreiniging voor de gevoelige huid

Probeer een retinoïden

Retinoïden staan in de huidverzorgingsindustrie bekend om hun bekwaamheid in het exfoliëren van de huid en het verwijderen van puistjes – inclusief het verwijderen van mee-eters. Dus als je mee-eters hebt of een neiging om ze te krijgen, kunnen retinoïden helpen.



Het zijn formuleringen op basis van vitamine A die het exfoliatieproces versnellen. Je moet echter geduld hebben, aangezien het ongeveer 12 weken duurt voordat ze in werking treden. Bovendien kunnen ze behoorlijk sterk zijn en irritatie van je huid veroorzaken als je de intensiteit niet geleidelijk opbouwt.



Een goede vuistregel is om te beginnen met een milde toepassing 2 of 3 keer per week, en vervolgens elke avond dezelfde procentuele dosering toe te passen, op voorwaarde dat er geen roodheid of jeuk is. Nadat je hieraan gewend bent, kun je doorgaan en ook de dosering verhogen.