Hoe kook je in een bamboe stoommandje?

Chefs hebben hun eigen manieren om de oorspronkelijke smaak van gerechten te behouden en te voorkomen dat de eigenschappen van de ingrediënten verloren gaan, waaronder waardevolle vitaminen en micro-elementen. Stomen helpt hierbij. Dit is een zeer gezonde manier van maaltijden bereiden die al jaren bekend is. Dankzij deze methode vermijden we het bakken in vet, waardoor de gerechten die op deze manier worden bereid, het lichaam minder calorieën leveren. Hoe kan ik thuis stomen? Het is de moeite waard om hiervoor een stoommandje te gebruiken. Het bereiden van eten in een bamboe stoommandje is heel eenvoudig en wordt vaak gebruikt bij het bereiden van Aziatische gerechten.

Waarom is stomen gezond?

Eén van de grootste voordelen van deze kookmethode is dat het gerecht zijn volle smaak, aroma en voedingswaarde behoudt (vitamineverlies bedraagt ​​maximaal 15%), wat bijzonder gunstig is voor de gezondheid. Het bamboe stoommandje waarin we de ingrediënten doen, zorgt ervoor dat de groenten hun mooie kleur en smakelijke uiterlijk behouden. Dat kunnen we niet bereiken door ze in water te koken. Koken in een stoompan is snel, gezond en je hoeft er geen zout aan toe te voegen. Zo behoudt je de volle, natuurlijke smaak van de ingrediënten. Bovendien zorgt het verwarmen van een natuurlijk materiaal als bamboe ervoor dat het gerecht een unieke geur krijgt.

Wat kan gestoomd worden?

Ø Groenten: broccoli, wortels, sperziebonen, bloemkool, spinazie, pompoen, courgette, zoete aardappel, koolrabi, paprika’s, ui.

Ø Vis zoals zalm, forel, kabeljauw, tilapia, heilbot.

Ø Maïs, rijst, quinoa, gort, aardappelen.

Ø Dumplings of pierogi.

Ø Desserts: rijstepap, pudding, gebakken appels.

Hoe kies je een bamboe stoommandje?

Als je van plan bent om een ​​bamboestomer te kopen, zijn er een paar belangrijke dingen waar je rekening mee moet houden. Allereerst is het belangrijk om te controleren of het mandje goed is afgewerkt en of de kwaliteit goed is. Vervolgens moet je de grootte van het mandje afstemmen op de grootte van de pan waarin je het water kookt (wok, pan of ovenschaal), zodat er tijdens het koken geen stoom “lekt”. Zorg er ook voor dat de zeef in het mandje goed vastzit en dat deze geen metalen elementen bevat die de smaak van het eten kunnen beïnvloeden.

Wat als we voor meer personen koken? In deze situatie is het de moeite waard om een ​​stoommandje te kiezen met een diameter van 20-30 cm. Het enige dat je hoeft te doen, is de grootte ervan precies af te stemmen op de grootte van de pan waarin je het water kookt. Ook moet de pan een grotere hoeveelheid stoom kunnen bevatten, zodat alle lagen van het gerecht gelijkmatig gestoomd worden. Wanneer je kleine porties bereidt, is het aan te raden een kleinere stoompan met een diameter van 15 cm te kiezen. Houd er ook rekening mee dat je de ingrediënten niet rechtstreeks op het bamboe moet leggen. Gebruik hiervoor een speciaal siliconenmatje, zodat de smaken niet in het mandje terechtkomen en de stoommand gemakkelijker schoon te houden is.