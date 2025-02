Hoe koppels meer synchroon kunnen zijn bij ruzies

Laatst geüpdatet op februari 18, 2025 by Redactie

De manier waarop romantische partners met elkaar communiceren, kan de kwaliteit en tevredenheid van de relatie van een koppel beïnvloeden en hun individuele welzijn en mentale gezondheid beïnvloeden. Nieuw onderzoek van de Toronto Metropolitan University onderzoekt hoe koppels omgaan met conflicten en hoe dit de kwaliteit van hun relaties beïnvloedt. De bevindingen van de studie kunnen romantische partners helpen hun manier van ruzie maken te verbeteren.

“Een centrale focus van relatietherapie is het leren van vaardigheden om effectiever te communiceren over conflicten”, aldus hoofdonderzoeker professor Sarah S. Dermody. “De bevindingen helpen het belang te benadrukken van het behouden van ondersteunend en positief gedrag bij het bespreken van conflicten in de context van relaties.”



De studie paste het tijdvariërende effectmodel toe op bestaande gegevens uit een grootschalig experimenteel onderzoek naar koppels. Onderzoekers gebruikten dit model om te onderzoeken hoe positief en negatief partnergedrag zich ontvouwde tijdens de interactie en hoe dit gedrag de reacties van hun partner beïnvloedde. Positief gedrag kan ondersteunend of probleemoplossend gericht zijn, terwijl negatief gedrag kritisch of vijandig kan zijn.



“Het proces van het bespreken en navigeren van conflicten is belangrijk, niet alleen of ze wel of niet tot een oplossing komen”, aldus professor Dermody. “Ons vermogen om de veelzijdige uitwisselingen tussen koppels volledig te begrijpen wanneer ze conflicten bespreken, is beperkt door de beschikbare onderzoekstools. Deze studie toont een nieuwe manier van het gebruiken van data en helpt te karakteriseren hoe het conflict zich ontvouwt.”



De onderzoekers ontdekten dat positief gedrag van de ene persoon de neiging had om positieve reacties van de ander uit te lokken. Negatief gedrag was daarentegen vrij sterk gerelateerd aan negatieve reacties. De onderzoekers ontdekten ook dat koppels na verloop van tijd meer op één lijn kwamen te zitten bij het bespreken van conflicten. Dit was met name het geval wanneer de koppels vertrouwden op de meer positieve interactiestijl.



De bevindingen suggereren dat koppels doorgaans het type gedrag weerspiegelen waarop ze reageren tijdens ruzies. Ze benadrukken ook het belang van het behouden van ondersteunend en positief gedrag bij ruzies met een romantische partner.

De studie onderzocht ook hoe de consumptie van alcohol van moment tot moment samenwerkte met deze dynamiek. Verrassend genoeg produceerde de consumptie van alcohol door een of beide partners geen statistisch significante veranderingen in de manier waarop partners met elkaar omgingen. Onderzoekers vermoeden echter dat er meer veranderingen zouden optreden als de deelnemers meer alcohol zouden consumeren dan in het onderzoek werd aangegeven of als de koppels niet wisten dat ze werden geobserveerd.