Hoe kun je je huis makkelijk onderhouden?

Vind je het een fijn idee dat je huis zo makkelijk mogelijk te onderhouden is? Dat zijn we helemaal met je eens! Of het nu om klein of groot onderhoud gaat, je kunt hier allerlei stappen in zetten. In dit artikel delen we tips en inspiratie.

Duurzame materialen

Als je iets gaat opknappen of aanpassen in je huis, is het slim om voor duurzame materialen te kiezen. Die gaan namelijk een stuk langer mee! Je kunt je hier goed over inlezen. Het is tevens een kwestie van je gezonde verstand gebruiken. Wil je bijvoorbeeld je kozijnen opknappen? In veel (oudere) woningen vind je houten kozijnen terug. Een groot nadeel aan dit hout is dat het vatbaar is voor slijtage. Met een kunststof kozijn kies je juist voor een stevige, duurzame oplossing. Niet alleen bij de kozijnen, maar bij alle onderdelen van je woning kun je zo kijken wat de beste materiaalkeuze is.

Nieuwere woning

Hoe nieuwer je woning is, hoe makkelijker je woning in onderhoud is. Bij verhuisplannen is het dus zeker slim om hiernaar te kijken. Je huis is dan namelijk gebouwd van modernere materialen en met innovatieve technologieën. En daar heb jij profijt van. Zo zijn modernere huizen heel goed geïsoleerd. Woon je in een wat ouder huis? Ook dan kun je voor slimme oplossingen kiezen. Isoleer je woning dan bijvoorbeeld zelf! Houd de woning daarnaast goed bij, om verval voor te blijven. Repareer je oude kozijnen op eenvoudige wijze met overzet kozijnen, ook wel ClickOver® kozijnen genoemd. Daarmee geef je je huis meteen een nieuwere uitstraling. Daar valt immers ook iets voor te zeggen! Je huis gaat zoveel mogelijk mee met de tijd, door waar mogelijk nieuwe onderdelen toe te voegen.

Gemak bij schoonmaken en opruimen

Onderhoud heeft niet alleen met grote onderdelen en opknapbeurten te maken. Het zit ‘m net zo goed in de dagelijkse taken. Je maakt het jezelf makkelijk als je je huis eenvoudig kunt schoonmaken en opruimen. Plaats bijvoorbeeld geen onnodige spullen en tierelantijntjes in huis. Zet spullen liever in een gesloten kast. Zo geef je stof ook minder kans. Kies voor oppervlakten die je makkelijk reinigt. Een glazen douchewand heb je bijvoorbeeld sneller schoon dan een douchegordijn. Op die manier kun je bij nieuwe onderdelen goed kijken naar de functionaliteit. Natuurlijk mag je huis er mooi uitzien, maar je wilt ook dat het praktisch is ingericht.

Hulp van experts

Je kunt vaak meer dan je vooraf zelf denkt. Maar als je zeker wilt weten dat een (grote) klus op de juiste manier wordt gedaan, kun je toch de hulp van experts inschakelen. Het is immers zonde als een verbouwing of renovatie achteraf blijkt te mislukken. Zo heb je er uiteindelijk alleen maar meer onderhoud en omkijken naar. Schat dus goed in welke hulp op welk moment nodig is.

Preventief onderhoud

De laatste, maar zeker een belangrijke tip: zorg voor preventief onderhoud aan je huis. Dat maakt namelijk dat je alvast kunt ingrijpen voordat er een (groot) probleem ontstaat. Laat je dak bijvoorbeeld regelmatig nakijken. Kleine kans dat er zo onverwacht een lekkage optreedt. Ook onderdelen in je keuken of badkamer kun je controleren. En misschien zijn er bij jouw woning wel specifieke ruimtes waar je een extra oogje in het zeil wil houden. Door hier actieve stappen in te zetten, houd je alles netjes bij. En dit komt je wooncomfort eigenlijk alleen maar ten goede. De onderhoudskosten verspreid je zo ook beter. Preventief onderhoud zit ‘m tevens in het zelf bijhouden van je huis. Houd alle onderdelen schoon, of het nu gaat om de kitranden in de badkamer of de meubels in je tuin. Natuurlijk is niet elk klusje even leuk, maar je bespaart zeker tijd en energie door het op tijd op te pakken.



Zorg zo goed mogelijk voor je woning. Daar heb je veel aan, al helemaal op de lange termijn. Zowel binnenshuis als buitenshuis kun je de nodige stappen zetten. Hoe ga jij je woning onderhouden?