Hoe kun je vlees op de juiste manier ontdooien?

Kerstmis staat voor de deur – eindelijk. De voorbereidingen voor de feestdagen zijn in volle gang, en de laatste spurt zal spoedig komen. Velen hebben al voorzieningen getroffen en boodschappen gedaan voor de kerstavond en de kerstvakantie. De vriezer ligt vol met heerlijke lekkernijen die wachten op de grote dag. Maar hoe kun je de diepvriesproducten op de juiste manier ontdooien, zodat de smaak en de diepvriesaroma’s zich optimaal kunnen ontwikkelen? Wat moet ik doen als ik vergeet het feestgebraad op tijd uit de vriezer te halen? We hebben hier wat tips voor het grote feest!

Het is bijna kerstavond! Wanneer, hoe en waar kun je eend en kalkoen het beste ontdooien?

Gevogelte en kip kun je het beste in de koelkast ontdooien, bereid ze direct na het ontdooien en gooi het dooiwater zorgvuldig weg. Reinig onmiddellijk alle apparatuur, oppervlakken en handen die in contact zijn gekomen met de ontdooivloeistof grondig. Afhankelijk van het gewicht kan het ontdooien van de gans of eend tussen de twaalf uur en anderhalve dag duren. Zet dus op tijd een wekker!

Ervan uitgaande dat mijn bevroren kerstgebraad in de magnetron past, kan ik het vlees dan ook in de magnetron ontdooien?

Het is raadzaam om de instructies op de verpakking te controleren. Als de magnetron als ontdooimogelijkheid wordt vermeld en je apparaat beschikt over een overeenkomstige functie, dan is dit mogelijk. Belangrijk: zorg ervoor dat je het onmiddellijk na het ontdooien klaarmaakt!

Ik ben vergeten de eend op tijd uit de vriezer te halen. Wat nu?

Een goed tijdmanagement is hier van cruciaal belang: hoe langzamer je het vlees ontdooit, hoe beter, bij voorkeur in de koelkast. Plaats de bevroren eend of kalkoen in geen geval in warm water. Helaas wordt het niet aanbevolen om het vlees in de kelder, op kamertemperatuur of zelfs op de radiator te ontdooien. Door de hitte ontstaat er een perfecte voedingsbodem voor bacteriën op het vleesoppervlak.

Wat is een geheime professionele tip over hoe de bevroren eend nog steeds kan ruiken en glanzen op de feesttafel?

Indien nodig kun je het vlees ontdooien in een ijswaterbad. Dit is zeer effectief ondanks het koude water, omdat water ongeveer 20 keer sneller warmte geleidt dan lucht. Het oppervlak van het vlees wordt voortdurend gekoeld, terwijl de binnenkant van het vlees sneller ontdooit dan in de koelkast. Bij deze methode is het belangrijk dat het vlees goed verpakt is, bij voorkeur vacuüm verpakt of in een zak. Het mag niet in contact komen met water! Afhankelijk van de hoeveelheid te ontdooien vlees moet het water ook regelmatig vervangen worden door ijskoud water.

Het heeft gewerkt! Maar nu blijft er nog een klein beetje over van het ontdooide vlees. Kan ik dit gewoon weer invriezen voor het volgende feestmaal?

Nee, helaas niet. Nadat het vlees is ontdooid, moet je het zo snel mogelijk verwerken en niet opnieuw invriezen, tenzij je het al hebt bereid. Om salmonellabesmetting te voorkomen moet het vlees goed gaar zijn; overal moet minimaal 70 graden Celsius worden bereikt. Warme temperaturen voor een cool feest!

Vrolijk Kerstfeest!