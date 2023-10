Laatst geüpdatet op oktober 6, 2023 by Redactie

Laten gaan. Iets afsluiten, afscheid nemen, de realiteit accepteren, naar iets nieuws gaan – als rouwende is alles makkelijker gezegd dan gedaan. Dus hoe laat je los wat je niet wilt loslaten? Loslaten betekent ook de angsten en zorgen onder ogen zien na een verlies – zonder de liefdevolle relatie met de overledene op te geven.

Als de angst afneemt

Loslaten is allesbehalve makkelijk, ook en vooral in tijden van verdriet. En wil je als getroffen persoon überhaupt loslaten? Welke voordelen zou dat moeten hebben? Misschien ken je het fantasierijke verhaal van Jim Button en Lukas de machinist? Generaties kinderen zijn dol op de kinderboeken van Michael Ende.



Het omvat bijvoorbeeld een zekere meneer Tur Tur, een pseudo-reus. Van een afstand ziet het er angstaanjagend groot uit. Maar met elke stap die de man naar Jim Button en Lukas zet, verandert het beeld. Want hoe dichterbij meneer Tur Tur komt, hoe kleiner hij wordt – en dat geldt ook voor de angst voor hem.



Want alleen meneer Tur Tur is zo groot als een hoge kerktoren. Dan is hij zo groot als een huis. En als hij dan eindelijk recht voor Jim en Lukas staat, is hij zelfs een halve kop kleiner dan Lukas, de machinist.

Stap voor stap benaderen

Bijna iedereen kent dit uit zijn eigen leven. Iets wat we niet weten, lijkt ons soms enorm en eng. Maar als we het onderwerp aanpakken en het stap voor stap bewust benaderen, verdwijnt de angst geleidelijk. Iets niet verdringen, maar ernaar kijken, neemt de kracht weg van de angst die ons zo vaak gevangen houdt.

Laat los – en houd de liefde

Soms is het logisch om iets heel dichts bij je te laten dat je wilt laten gaan. Om er stil naar te kijken zonder erover te oordelen. Hierdoor ontstaat een houding van zien, herkennen. En ook een grens, een afstand tussen ons en wat we willen achterlaten.

Loslaten kan pijn doen. Loslaten kan je verdrietig maken. Loslaten kan ook bevrijdend zijn. Soms is vasthouden pijnlijker dan loslaten, en zijn de negatieve gevolgen ernstiger. Loslaten betekent niet het opgeven van de liefdevolle relatie met de overledene – de liefde blijft. Soms denken we dat vasthouden ons helpt. Maar vaak is het loslaten dat ons sterk maakt.