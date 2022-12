Hoe “me-time” sociale interacties beïnvloedt

Laatst geüpdatet op december 12, 2022 by Redactie

Hoewel veel opkomende volwassenen sociale interacties plezierig vinden op dagen met meer tijd alleen, vinden degenen die eenzaamheid zoeken als ontsnapping aan stress of onaangename sociale omstandigheden dat misschien niet, volgens de resultaten van een nieuwe studie door onderzoekers van de Universiteit van Buffalo.



Eerder onderzoek suggereert dat te veel tijd alleen doorbrengen gepaard gaat met negatieve effecten, zoals eenzaamheid en emotionele stress. Andere studies hebben tijd alleen gekoppeld aan positieve resultaten, zoals verminderde woede, angst en verdriet.

Maar deze studie evalueerde op unieke wijze hoe tijd alleen doorbrengen verband houdt met hoe mensen zich voelen over interacties met anderen op dezelfde dag, en of dit verband afhangt van de redenen waarom iemand in de eerste plaats naar eenzaamheid zocht.



“We ontdekten dat mensen die eenzaamheid zoeken uit angst voor of een afkeer van sociale interacties meer angst ervaren wanneer ze met anderen omgaan op dagen dat ze meer tijd alleen hebben dan normaal”, zegt Hope White, een afgestudeerde student aan de psychologieafdeling van UB en de eerste auteur van de studie. “We denken dat het komt omdat zulke individuen hun eenzame tijd niet gebruiken op manieren die herstellend zijn.



“In plaats daarvan kunnen ze hun tijd alleen besteden aan herkauwen.”



Het nieuwe onderzoek biedt nieuwe kennis over de potentiële risico’s en voordelen van eenzaamheid tijdens de opkomende volwassenheid, een kritieke fase in de levensloop die gedeeltelijk wordt bepaald door nieuwe vrijheid om te bepalen hoe en met wie men zijn tijd doorbrengt.



De studie omvatte een gevarieerde steekproef van 411 opkomende volwassenen tussen 18 en 26 jaar oud. Deelnemers vulden dagelijkse rapporten op hun smartphones in over de hoeveelheid tijd die ze alleen doorbrachten en hoe ze zich daarna voelden toen er sociale interactie plaatsvond. Dankzij dit nieuwe ontwerp konden de onderzoekers veranderingen in de tijd die ze alleen doorbrachten onderzoeken, zodat ze de impact van meer tijd in eenzaamheid op sociale interacties konden bepalen.



“Tijd alleen doorbrengen is gebruikelijk gedurende het hele leven, en toch begrijpen we nog steeds niet volledig wanneer, waarom en voor wie het risico’s versus voordelen met zich meebrengt”, zegt Julie Bowker, PhD, universitair hoofddocent psychologie aan het UB College of Arts and Sciences , en een van de co-auteurs van het artikel. “De onderzoeksinteresse in eenzaamheid groeit echter en aanvullende kennis zoals die uit deze nieuwe studie is opgedaan, kan belangrijke potentiële interventie-implicaties hebben.”



Dat zou de voordelen kunnen zijn van de wetenschap dat meer tijd alleen niet altijd nuttig is, aldus White.



“Mensen kunnen baat hebben bij aanwijzingen over hoe ze extra ‘me-time’ het beste kunnen gebruiken op een manier die hen zowel individueel als in hun interacties met anderen helpt,” zei White. Er is ook de mogelijkheid om instructies te krijgen over hoe je beter om kunt gaan met negatieve gevoelens tijdens sociale interacties na een langere periode van eenzaamheid, vooral voor mensen die bang zijn om met anderen om te gaan.”



Vooruit kijkend White ziet kansen voor verder onderzoek naar waarom sommige mensen positieve of negatieve emoties ervaren na een periode van eenzaamheid.

“Is het omdat ze eenzaamheid onaangenaam vinden en sociale interacties bijzonder welkom voelen na een tijdje alleen? Heeft eenzaamheid invloed op hoe we omgaan met onze relatiepartners?” vraagt wit. “Onze studie brengt het veld vooruit, maar er valt nog veel te leren over deze veel voorkomende alledaagse ervaring.”