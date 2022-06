Hoe Nederland steeds meer ‘flexitarisch’ wordt

Ruim de helft van de Nederlandse ouders en kinderen kunnen zich tegenwoordig ‘flexitariër’ noemen: ze eten meerdere dagen per week geen vlees, vis of zuivel. Alternatieven zoals groenten, eieren, noten en peulvruchten zijn voedzaam én lekker. Maar als flexitariër ben je niet alleen goed bezig voor je lichaam. Het is ook beter voor het dierenwelzijn en de planeet.

Er zijn ongeveer 10 miljoen flexitariërs in ons land, veel meer dan 20 jaar geleden. Deze onmiskenbare trend heeft al geleid tot veel nieuwe producten, van sojadrank tot vegetarische rookworst. Alleen op het gebied van voeding voor baby’s moet een meer flexitarisch eetpatroon nog z’n intrede doen. En dat is logisch, want babyvoeding moet aan strenge (wettelijke) eisen voldoen en alle voedingsstoffen bevatten die je kleintje nodig heeft. Daar is heel wat research en innovatie voor nodig.

Intussen zeggen 4 van de 5 ouders dat zij, waar mogelijk, hun flexitarische levensstijl over zouden willen brengen op hun kindje. We zijn ons dus veel bewuster geworden van onze ecologische voetafdruk. Steeds meer mensen willen een bijdrage leveren aan de toekomst van onze planeet, door bewust te kiezen voor meer plantaardige en iets minder dierlijke voeding. En dat is lekker, gevarieerder en voedzaam, dus ook nog goed voor je eigen toekomst!

4 grote voordelen van een flexitarisch eetpatroon:

1. Beter voor het milieu

Plantaardiger eten is aardiger voor het milieu. Het zorgt over het algemeen voor minder gebruik van water, minder ontbossing en minder uitstoot van broeikasgassen. Die zijn medeverantwoordelijk voor de klimaatverandering.

2. Soja past goed in een gezond, gevarieerd voedingspatroon

Soja is rijk aan eiwit, onverzadigd vet en bevat ijzer en vitamine B1. Het past daarom uitstekend in een gezond, gevarieerd voedingspatroon. Ook voor je kinderen en voor je baby.

3. Avontuurlijk: je ontdekt nog ‘ns wat nieuws!

Door meer plantaardig te eten word je uitgedaagd elke keer iets anders te verzinnen dan wat je misschien jarenlang gedaan hebt. Let op: bij het overstappen gaat er een wereld aan culinaire mogelijkheden voor je open!

4. Meer variatie in smaak

Als je gevarieerd eet, neem je elke dag iets anders. De ene dag vis of vlees, de andere dag weer meer peulvruchten en natuurlijk wisselende groenten. Zo krijg je alles wat je nodig hebt. Gevarieerd eten is gezonder en duurzamer, zegt ook het Voedingscentrum.