Hoe om te gaan met moeilijke situaties tijdens de feestdagen

november 29, 2023

Kerstmis is de tijd van het jaar waarin familie, vrienden en collega’s samenkomen om te genieten van feestelijke bijeenkomsten. Het punt is dat veel mensen in dezelfde kamer niet met elkaar overweg kunnen, sterker nog, ze kunnen zelfs een enorme hekel hebben aan elkaar. Hoe ga je om met een situatie als deze? Hier wat eenvoudige tips om met moeilijke sociale situaties tijdens de feestdagen om te gaan.

Bereid jezelf mentaal voor

Adem in. Houd je verwachtingen realistisch. Kijk terug naar gebeurtenissen uit het verleden en speel deze film in gedachten af; je weet hoe het is geëindigd tijdens eerdere bijeenkomsten, wees voorbereid op een herhaling. Als je dit weet en ervoor zorgt dat je nuchter blijft, kun je zoveel mogelijk van het evenement genieten.

Lees de kamer

Adem. Als het gaat om het oplossen van situaties, vooral als het om familie gaat, maak dan de balans op van wat er gebeurt. Als er alcohol in de mix zit of andere elementen die van invloed kunnen zijn op de manier waarop mensen zich gedragen, houd daar dan rekening mee. Stel een duidelijke grens van wat je tolereert en wat niet; probeer het verleden op dit moment niet te herstellen.



Blijf gefocust op het doorkomen van het evenement en genieten. Zware, moeilijke of belangrijke gesprekken kunnen het beste voor een andere keer worden bewaard, vooral als ze laat op de dag op het evenement zijn. Houd het luchtig, vriendelijk en positief. Wees betrokken en vraag anderen om te praten; vaak vinden mensen het prettig om over zichzelf te praten. Dit zal hen afleiden van andere, gevoeligere onderwerpen.

Waardeer jezelf

Adem. Begrijp dat jouw behoeften ook belangrijk zijn en ken jouw waarde, vooral wanneer woorden die tegen jou gericht zijn kwetsend kunnen zijn. Dit kan op dit moment moeilijk zijn, maar graaf diep, we weten fundamenteel wanneer we niet gerespecteerd worden en niemand verdient dat.

Blijf onder controle!

Ademhalen. Probeer standvastig te zijn, maar blijf altijd vriendelijk en doe je uiterste best om niet emotioneel te worden. Als dit gebeurt, kan het lijken alsof de betrokken mensen de overhand hebben.



Doe je best om de situatie niet persoonlijk op te vatten en laat je niet meeslepen in moeilijke gesprekken of ruzies. Hoe? Stel je voor dat je van buitenaf naar het moment kijkt, volledig los van de hele situatie die zich ontvouwt. Deze methode zal je helpen om vast te houden neutraal en boven alle problemen. In het begin kan het moeilijk zijn, maar het is essentieel dat je voor je eigen welzijn de meest toegankelijke manier vindt om kalm en onder controle te blijven.



Denk eraan om te ademen en aan dingen te denken die je ziel vullen om je geest gefocust te houden. Probeer misschien je ogen te richten op iets in de ruimte dat je helpt een mentale afleiding van het moment te maken. Er zijn veel bewuste manieren waarop je jezelf kunt helpen om los te komen en koel te blijven.

Doe een stap terug

Adem in. Wees bereid om weg te lopen en jezelf uit die situatie te verwijderen, wat lucht te krijgen. Zorg eerst voor jezelf, adem diep in en prijs jezelf voor het doen van het werk. Dit vergroot het gevoel van eigenwaarde.



Jezelf verwijderen uit een omgeving die ongezond, negatief of giftig is, is belangrijk voor je eigenwaarde en geestelijke gezondheid. Het geeft je ook de tijd en ruimte om je kalmte te herwinnen, zodat je de gebeurtenis kunt doorstaan zonder dat je in eventuele vervelende incidenten wordt meegezogen .



Ga weg om je telefoon te gebruiken, ga naar buiten voor een frisse neus, ga naar de andere kant van de kamer om met verschillende mensen te kletsen, ga een hapje eten aan de eettafel of pak een toilet break voor een snelle touch-up. We houden onze adem in tijdens stressvolle tijden en dat werkt tegen ons, dus herinner jezelf eraan om adem te halen. We beloven dat het je zal helpen de balans op te maken en je humeur onder controle te houden.