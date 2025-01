Hoe om te gaan met narcistische mensen thuis en op het werk

Laatst geüpdatet op januari 6, 2025 by Redactie

De beste manier om met narcistische mensen in je persoonlijke leven om te gaan, is misschien wel het moeilijkste advies om op te volgen, volgens een expert die al meer dan 20 jaar narcisme bestudeert. De beste manier om te handelen is om narcistische mensen vroeg te identificeren en ze uit je leven te weren, zei Amy Brunell, hoogleraar psychologie aan de Mansfield-campus van de Ohio State University. Brunell zei dat dat vaak moeilijk is omdat narcisten charmant en aardig kunnen zijn in het begin van een relatie. Maar er zijn meestal subtiele signalen die je niet moet negeren.

“Als je in een nieuwe relatie zit en je krijgt het gevoel dat deze persoon narcistisch is, kun je het beste weggaan,” zei Brunell. “Dat is moeilijk als ze je vleien en zoveel aandacht aan je besteden.”



In een onlangs in het tijdschrift Cambridge Elements gepubliceerd artikel bespreekt Brunell wat wetenschappers hebben geleerd over hoe je narcisten kunt begrijpen en ermee kunt omgaan in persoonlijke en werkrelaties.



Hoewel onderzoekers verschillende soorten narcisme hebben geïdentificeerd, hebben ze allemaal de kernkenmerken van aanspraak, egocentrisme en een gebrek aan empathie voor anderen, aldus Brunell.



Het meest herkenbare type voor de meeste mensen is misschien wel het agentische grandioze narcisme, dat wordt gekenmerkt door een hoog zelfbeeld, extraversie, arrogantie en dominantie. Dit type kan mensen in eerste instantie van hun sokken blazen.



“Mensen zijn verrast als ik dit zeg, maar als ik iemand ontmoet die erg charmant en extravert is, ben ik op mijn hoede”, zei ze.



“Er zijn mensen die charmant en aardig zijn, maar die geen narcist zijn, dat is zeker. Maar op basis van mijn ervaring met het bestuderen van narcisten, denk ik dat het verstandig is om je bewust te zijn en jezelf te beschermen.”



Zelfs in een vroeg stadium kunnen er tekenen van narcisme zijn, zoals een gebrek aan empathie, een behoefte aan constante aandacht en bewondering, misbruik maken van anderen en verwachtingen van speciale gunsten zonder wederkerigheid.



Iets waar je op moet letten, zei Brunell, is wat ‘love bombing‘ wordt genoemd, wat vaak de vorm aanneemt van overmatige vleierij, het kopen van cadeaus en overweldigende aandacht in het begin van een relatie. Hoewel dit in het begin geweldig lijkt, duurt het niet lang. Love bombing is een manipulatieve tactiek die narcisten gebruiken om een ​​romantische partner te controleren.



“Het is geweldig totdat het dat niet meer is, en vaak lijkt het dan te ver in een relatie om het te verbreken. Daarom is het het beste om vroeg op deze tekenen te letten”, zei ze.



Voor degenen die al een langdurige relatie hebben met narcistische mensen, is er de afgelopen jaren nieuw onderzoek gedaan dat enige hoop kan bieden. Uit een onderzoek bleek bijvoorbeeld dat mensen die gevraagd werden om het perspectief van iemand anders in een situatie in te nemen, empathischer waren – zelfs degenen die narcistisch waren. Uit een ander onderzoek bleek dat wanneer narcisten terugdachten aan een moment “waarin ze zorg, liefde of acceptatie toonden voor een ander persoon,” hun narcisme na verloop van tijd afnam.



“Deze onderzoekslijnen en soortgelijke onderzoeken zijn veelbelovend en suggereren dat narcisten niet het vermogen missen om hun gedrag ten goede te veranderen,” zei ze.



“Maar het is nog onbekend hoe lang zulke positieve effecten aanhouden of hoe het buiten het laboratorium werkt. Deze bieden enige hoop, maar we weten gewoon nog niet of deze tactieken in de echte wereld zullen werken.”



Mensen komen narcisten ook waarschijnlijk tegen op het werk, wat vooral problematisch kan zijn als ze je bazen of supervisors zijn. Narcistische bazen zijn vaak agressief en pesten, nemen de eer van hun werknemers en domineren middelen die anderen nodig hebben om hun werk te doen, zei ze. Brunell zei dat het vaak het beste is om formele procedures van je werkgever te doorlopen om met een narcistische baas om te gaan. Medewerkershulpverleningsprogramma’s en personeelsafdelingen kunnen helpen. Dat werkt natuurlijk niet in elke organisatie.



Narcistische leiders slagen vaak dankzij hun charme en agressiviteit om dingen gedaan te krijgen. Zelfs als ze hun welkom bij het ene bedrijf verspelen, kan hun succes hen vaak helpen om een ​​andere baan te vinden. Maar wat werknemers kunnen doen, is ervoor zorgen dat ze duidelijke grenzen hebben in hun relaties met narcistische leiders.



“Als je een afspraak hebt, ga dan naar binnen, haal wat je nodig hebt en ga weg. Doe wat je nodig hebt om de situatie te beheren zonder extra betrokkenheid,” zei ze. En net als in persoonlijke relaties is het vaak het beste om weg te gaan: gewoon overplaatsen binnen het bedrijf of de baan verlaten als dat mogelijk is, merkte Brunell op.

Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar narcisten, zei Brunell dat er nog steeds een gebrek is aan solide informatie over hoe je met hen om moet gaan.



“Mensen komen narcisten de hele tijd tegen. Maar we hebben meer onderzoek nodig naar best practices voor de dagelijkse omgang met hen,” zei ze.



“Er is veel goed praktisch advies, maar we weten nog niet hoe het goed werkt.”