Hoe om te gaan met zomergewoontes?

Om een ​​goede balans te vinden tussen ontspanning en gezonde gewoontes, is het verstandig om vast te stellen welke gewoontes je meestal hebt ​​in de zomer. Met kleine veranderingen in het dagelijks leven kom je ver – en hopelijk vermijd je je angstig te voelen tijdens of na de vakantie. Hier zijn de meest voorkomende gewoonten in de zomer, en hier laten we je zien hoe je ermee om kunt gaan.

1. Alcohol

Terrasjes en zomerfeesten trekken in de zomer veel bezoekers. Vandaar ook dat we in de zomer meer alcohol drinken. Te vaak en te veel drinken is een gewoonte waar je snel aan kunt wennen. Denk aan je alcoholgebruik en kies er af en toe voor om alcoholvrij te drinken. Bijvoorbeeld koolzuurhoudend water met fruit en bessen of een verfrissende limonade.

2. Ongezonde voeding

In de zomer eten de meeste mensen meer ongezond eten. Gezond eten in de zomer hoeft niet te betekenen dat je veel goede dingen moet opgeven – veel van de zomerse lekkernijen zijn sowieso prima om te eten. Grill vlees of groenten, smul van fruit en bessen en probeer verschillende frisse salades, zodat je geen paniek voelt als de vakantie voorbij is.

3. Minder training

Hoewel de vakantie betekent dat we meer tijd hebben, besteden we minder tijd aan training. Het is misschien niet verleidelijk om in een warme sportschool te staan ​​- maar er zijn veel prachtige manieren om door te gaan tijdens de zomer die ook niets kosten. Vervang de auto door een fiets, neem een ​​vriend of vriendin mee naar de dichtstbijzijnde buitengym of maak van de gelegenheid gebruik om in de zomer te gaan zwemmen of te sporten.