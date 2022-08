Hoe online casino’s zich meer op vrouwen zijn gaan richten

Cijfers tonen dat vrouwen steeds meer online casino’s bezoeken. Ze zijn tegenover de mannen nog wel in de minderheid en bezoeken minder vaak de casino’s. Naarmate vrouwen hun eigen geld zijn gaan verdienen sinds de jaren ‘60 zal er niet erg verrassend steeds meer bevestigingen komen dat de interesses van een persoon van het individu afhangt en niet iemands gender.



Na de eerste feministische golf rond 1900 en de tweede feministische golf in de jaren ‘60 en ‘70 is er al sinds de mid jaren ‘90 een steeds sterker groeiende derde feministische golf gaande. Meisjes die in de jaren ‘80 en ‘90 in het Westen opgroeiden zijn overwegend in maatschappijen opgegroeid waar de wetten grotendeels de vrouw gelijk stelden. Velen hebben hun moeders zien knokken om de voet tussen de deur te krijgen om te gaan studeren en een carrière op te bouwen. Tegelijkertijd keken ze nog naar vele mediaproducties waarin de hoofdrollen door blanke mannen werden vertolkt. Denk aan Indiana Jones, MacGyver, Wolf, James Bond en, op B.A. Baracus na, de A-team. Deze personages hadden expertises en reisden over de hele wereld. Vaak genoeg hebben deze verschillende aspecten ertoe geleid om naar wat die mannelijke personages deden te kijken als “dat kan ik of wil ik ook”. Met als gevolg dat velen zijn gaan reizen, studeren, feesten en een begin maakten aan hun carrière toen ze nog in de 20 waren.



Tegenwoordig is er de woke-beweging gaande. Van origin gestart vanuit de afro-amerikaanse gemeenschap in reactie tegen racisme. Het is sindsdien verder uitgebreid tot tegen algemene negatieve discriminatie zijn. Het is een concept wat niet door iedereen wordt verwelkomt, met name mensen die stug in hun, direct of indirect door geweld verworven, machtsposities blijven zitten of die mensen weer papegaaien. Hoe meer mensen in hun leven een groei maken en hoe sterker de groei, des te meer door de mensheid bewerkstelligt kan worden. Salarisgroei op basis van prestatie wordt dan ongeacht gender of andere irrelevante identiteitsaspecten bewerkstelligt. Genoeg geld in vrouwelijke handen om voor de ontspanning eens aan een gokje in een online casino te besteden.



De online casino’s hebben meerdere initiatieven genomen om het voor de vrouwelijke helft van de bevolking aanlokkelijk te maken. Social media is de aangewezen manier om vrouwen te enthousiasmeren. Vrouwen blijken social media veel te gebruiken. Dus marketingstrategieën hebben een hogere kans van slagen wanneer ze op social media worden aangepast. Een stijl van marketing is om goodies of bonussen aan te bieden. Een boel vrouwen zullen naar koplopers met veel geld kijken. Vrouwen die beroemd zijn of die alle balletjes in de lucht hebben weten te houden. Van Angelina Jolie, de Kardashians tot Jane Fonda. Mensen hebben hun persoonlijke voorkeuren of lopen met trends mee. Veel wordt op social media gepost en de meeste van deze vrouwen zijn zeer aanwezig op social media.



Helemaal aan het begin van de eerste feministische golf was er een pionier in de Verenigde Staten, genaamd Alice Huckert. Ze stond ook wel bekend als ‘Poker Alice’. Ze werd in 1851 geboren. Het verhaal over haar leven neemt je meteen terug naar oude westernfilms, wat je doet realiseren dat die verhalen niet zomaar ergens vandaan komen. Ze was een ondernemende vrouw die aan de rand van de maatschappij leefde. Te bedenken dat destijds vrouwen geen enkele kant op konden, koos zij voor het destijds criminele pad. Dit gaf haar meer vrijheid. Ze had in meerdere zaken de vinger in de pap. Ze was een bootlegger, een professionele gokster en overzag haar eigen bordeel. Ze kwam hierdoor in contact met andere criminelen die poker speelden. Deze mannen nodigden haar uit om mee te spelen. Ze gebruikte haar winst voor het uitbreiden van haar business.



Vrouwen blijken meer slots, online bingo and loterijen te spelen. Ze kiezen minder vaak strategiespellen. Poker wordt in getallen nog steeds gedomineerd door mannen, maar de in 1984 geboren Vanessa Selbst is bewijs dat vrouwen het in strategische gokspellen even ver als mannen kunnen schoppen. Ze was een professionele pokerspeelster. De enige die de eerste plaats op het Global Poker Index heeft weten te bemachtigen.



Vrouwen hebben in de gokwereld nog een lange weg te gaan om zichzelf te bewijzen. Ze blijken in verschillende gebieden inmiddels al actief te zijn en er zijn vrouwen die de top hebben weten te bereiken. Deze voorlopers zullen altijd referentiepunten blijven. Het bewijs dat barrières te doorbreken zijn.