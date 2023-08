Hoe onze smaak onze creativiteit beïnvloedt

Laatst geüpdatet op augustus 18, 2023 by Redactie

Wat drijft ons om nieuwe ideeën te ontwikkelen in plaats van genoegen te nemen met standaardmethoden en -processen? Wat triggert de wens om te innoveren met het risico tijd, energie en reputatie op te offeren voor een mislukking? Creativiteit is gebaseerd op complexe mechanismen die we nog maar net beginnen te begrijpen en waarin motivatie een centrale rol speelt. Maar het nastreven van een doel is niet voldoende om uit te leggen waarom we sommige ideeën verkiezen boven andere en of die keuze het succes van onze acties ten goede komt.

“Creativiteit kan worden gedefinieerd als het vermogen om originele en relevante ideeën te produceren in een bepaalde context, om een probleem op te lossen of een situatie te verbeteren. Het is een essentiële vaardigheid om je aan te passen aan verandering of deze uit te lokken”, legt Alizée Lopez-Persem uit, een onderzoeker in cognitieve neurowetenschap. Ons team is geïnteresseerd in de cognitieve mechanismen die het mogelijk maken creatieve ideeën te produceren, in de hoop te leren hoe ze verstandig kunnen worden gebruikt.”



Onderzoekers zijn het er momenteel over eens dat het creatieve proces uit twee opeenvolgende fasen bestaat: het genereren van nieuwe ideeën en het evalueren van hun potentieel. Maar ze moeten nog leren hoe deze evaluatie wordt uitgevoerd en wat ertoe leidt dat we sommige ideeën eerder behouden dan andere. “We moeten onze ideeën waarderen om de beste te selecteren, zegt Lopez-Persem. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze operatie overeenkomt met een rationele en objectieve evaluatie waarin we proberen onze cognitieve vooroordelen te remmen om de best mogelijke keuze te maken. We wilden daarom weten hoe deze waarde wordt toegekend en of het afhangt van individuele kenmerken.”

Objectiveren van de innerlijke beweging van de bloei van ideeën

Het creatieve proces modelleren als een opeenvolging van bewerkingen waarbij verschillende hersennetwerken betrokken zijn, komt niet overeen met een populaire opvatting van creativiteit, die meestal wordt voorgesteld als een momentum dat ons grijpt, transporteert en overtreft. Integendeel, het team van Emmanuelle Volle gelooft dat creativiteit drie fundamentele dimensies heeft die kunnen worden gemodelleerd met behulp van wiskundige hulpmiddelen: verkenning, die is gebaseerd op persoonlijke kennis en het mogelijk maakt om mogelijke opties voor te stellen; evaluatie, die bestaat uit het meten van de kwaliteiten van een idee; en selectie, waardoor we het concept kunnen kiezen dat zal worden verwoord.



Om de wederzijdse relaties tussen deze drie dimensies te begrijpen, reproduceerden de onderzoekers ze in een rekenmodel – dat ze vergeleken met het daadwerkelijke gedrag van individuen die voor het onderzoek waren aangeworven. Via het PRISME-platform van het Paris Brain Institute werden 71 deelnemers uitgenodigd om gratis associatietests af te leggen, die bestaan uit het zo gedurfd mogelijk matchen van woorden. Vervolgens werd hen gevraagd te beoordelen hoe leuk ze deze associaties van ideeën vonden en of ze relevant en origineel leken.



“Onze resultaten geven aan dat de subjectieve evaluatie van ideeën een belangrijke rol speelt bij creativiteit”, zegt Emmanuelle Volle, een neuroloog. We hebben een verband waargenomen tussen de snelheid van productie van nieuwe ideeën en de waardering van deelnemers voor deze ideeën. Met andere woorden, hoe meer het idee dat je gaat formuleren je aanspreekt, hoe sneller je erop komt. Stel je bijvoorbeeld een kok voor die van plan is een saus te maken: hoe meer de combinatie van smaken hem in zijn hoofd verleidt, hoe sneller hij zich zal storten op de ingrediënten! Onze andere ontdekking is dat deze beoordeling twee subjectieve criteria combineert: originaliteit en relevantie.”

Welke individuele voorkeuren bevorderen creativiteit?

Het team laat zien dat het belang van deze twee criteria verschilt van persoon tot persoon. “Het hangt allemaal af van hun ervaring, persoonlijkheid en waarschijnlijk hun omgeving”, vult de onderzoeker aan. Sommigen geven de voorkeur aan de originaliteit van een idee boven de relevantie ervan; voor anderen is het andersom. De voorkeur geven aan originaliteit of relevantie speelt echter een rol bij creatief denken: we hebben aangetoond dat individuen die geneigd zijn tot originele ideeën meer inventieve concepten voorstellen.”



Ten slotte voorspelde het model van het team de snelheid en kwaliteit van de creatieve voorstellen van deelnemers op basis van hun voorkeuren gemeten in een onafhankelijke taak. Deze resultaten benadrukken de mechanische aard van de creatieve impuls. Ze wijzen ook op de mogelijkheid, op de lange termijn, om de mechanismen van creativiteit nauwkeurig te beschrijven op neurocomputationeel niveau en ze te correleren met hun neurale substraat.

“In de toekomst willen we verschillende creativiteitsprofielen definiëren die verband houden met de activiteitsgebieden van mensen. Heb je andere creatieve voorkeuren als je een architect, software-engineer, illustrator of technicus bent? voegt Alizée Lopez-Persem toe. Welke omgevingen stimuleren creativiteit, en welke remmen het? Kunnen we ons creatieve profiel aanpassen of heropvoeden door middel van cognitieve oefeningen om aan persoonlijke ambities of behoeften te voldoen? Al deze vragen blijven open, maar we zijn vast van plan ze te beantwoorden.”