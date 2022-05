Hoe oorbellen je look compleet maken

Oorbellen zijn van grote invloed op je look en op je uitstraling. In dit artikel lees je wat je moet weten als je oorbellen gaat kopen.

Heb je vriendinnen die er altijd zo leuk uitzien? Of zie je op social media dames waarvan je denkt; hoe krijg je die look? Kijk maar eens goed, in veel gevallen zijn het details zoals de oorbellen die de outfit perfect maken. Een saai grijs truitje? Met een prachtig dun kettinkje lijkt het truitje ineens van een designermerk te zijn. En het mooie is, met sieraden van zowel goud als zilver is dit mogelijk, en met zowel kettinkjes als oorbellen, ringen of armbanden. Kortom; ook jij kan jouw look met de minimale aanpassing perfect maken. In dit artikel lees je tips.

Welke oorbellen kiezen?

Oorbellen vallen meteen op. Doordat ze zo dicht bij je gezicht zitten, is de vorm, kleur en stijl van belang. Dit moet matchen met jouw gezicht, anders krijg je een look er nooit mooi mee. Hoewel de regels omtrent oorbellen kiezen door de tijd heen variëren, zijn er een aantal vuistregels te vinden.

1. Goud bij een getinte huidskleur en zilver bij een lichte huidskleur

In de meeste gevallen hebben dames de voorkeur voor goud of zilver, maar als je een lichte huidkleur hebt, maar in de zomer lekker bruin wordt, dan kun je prima wisselen. Goud past goed bij donkere kleuren en bruintinten. Zilver past bij lichtere kleuren. Dit is meteen een goede tip voor je oorbellen bij je outfit kiezen.

2. De juiste vorm oorbellen kopen

Tegenwoordig kun je oorbellen kopen is heel veel verschillende stijlen. Dit is fijn, want er is voor iedere vorm gezicht een ideale oorbel. De meeste mensen zitten tussen gezichtsvormen in, maar om het overdreven te zeggen, volgen hier de voorbeelden. Bij een rond gezicht zullen ovale langwerpige oorbellen je gezicht langer doen lijken. Heb je juist een ovaal gezicht? Dan kun je beter ronde oorbellen kopen. Deze zullen je gezicht optisch minder lang maken. Bij een hoekige vorm van het gezicht, kun je het beste hoekige oorbellen vermijden en voor ronde vormen kiezen. Zoek je oorbellen voor een lang gezicht? Kies dan juist geen langwerpige of lange, hangende oorbellen, maar knopjes of oorbellen die dicht bij je oor zitten.

3. Kies de stijl die bij de gelegenheid past

Je hebt een bepaalde kledingstijl. Als je je zakelijk kleedt, dan passen hier subtiele oorbellen of knopjes bij. Ben je een festival-outfit aan het samenstellen? Dan mogen je oorbellen zeker uitgesproken zijn. Heb je een feestje en wil je shinen? Kies dan oorbellen die de aandacht naar je ogen of mond trekken. Je doet dit met steentjes in de kleur van je ogen en lange, hangende oorbellen.

Je weet nu een stuk meer over oorbellen kiezen. Houd dit in gedachten bij de volgende keer dat je oorbellen koopt.