Hoe organiseer je een zero waste picknick? Too Good To Go heeft een lijst met eenvoudige tips samengesteld om je te helpen een gegarandeerd duurzame picknick te organiseren:

1. Vermijd servies voor eenmalig gebruik

In plaats van wegwerpservies mee te nemen, kun je je gasten vragen om elk een bord, glas en bestek van thuis mee te nemen. Op die manier hoef je geen wegwerpservies mee te nemen en hoef je ook niet af te wassen achteraf.

2. Geef voorrang aan voedingsmiddelen of ingrediënten die snel opgegeten moeten worden of waarvan de houdbaarheidsdatum nadert.

Wees creatief met wat je nog in de koelkast hebt liggen – het bespaart je tijd in de keuken en een trip naar de supermarkt.

Heb je nog wat gegrilde groenten over van de avond ervoor? Maak er hummus van of voeg ze toe aan een pastasalade. Restjes droog brood? Maak er croutons van om je sla mee te garneren. Overrijp fruit? Maak er een fruitsalade van.

3. Gebruik zero waste apps voor een picknick voor een kleine prijs

Dankzij zero waste applicaties zoals Too Good To Go kun je onverkocht voedsel kopen van verschillende supermarkten, bakkerijen, cateraars en restaurants. Of het nu gaat om vers gebakken brood, gebak of taarten, of producten van supermarkten en restaurants, je kunt een geweldige picknick samenstellen voor weinig geld terwijl je je steentje bijdraagt aan de planeet. Zoek gewoon bij jou in de buurt om te zien wat er beschikbaar is.

4. Plan het menu op basis van het aantal personen

Plan het menu ruim van tevoren en houd rekening met wie welk eten meeneemt en voor hoeveel personen. Het heeft geen zin om eten mee te nemen voor 20 personen als er maar 6 gasten zijn.



Dit beperkt verspilling door ervoor te zorgen dat er een goede variëteit aan opties is en voldoende porties voor iedereen. Je kunt iedereen ook aanmoedigen om hun eigen bakjes en doosjes mee te nemen, zodat ze restjes mee naar huis kunnen nemen.

5. De koeltas is je beste bondgenoot

Hoe romantisch het ook is, een rieten picknickmand is niet de beste manier om je picknick te vervoeren. Kies in plaats daarvan voor een koeltas met voldoende koelelementen. Zo hoef je aan het einde van de picknick geen eten weg te gooien.