Hoe overleven je planten de zomer? TikTok deelt inspiratie

Laatst geüpdatet op juli 2, 2025 by Redactie

Hoe overleven je planten een hittegolf? Wat doe je met die basilicum-explosie in juli? En kun je écht cherrytomaten kweken op drie vierkante meter? Deze zomer draait alles om #plantparenting, een populaire trend op TikTok voor plantliefhebbers die hun groene vingers willen laten groeien, zelfs zonder tuin.

Voor de beginners

Nieuw op het #plantparenting-algoritme? Welkom in de wereld van mist sprays, basilicumstekjes en balkonbakdrama’s. Gelukkig hoef je geen groene vingers te hebben om mee te doen: op TikTok vind je laagdrempelige tips en tricks voor beginners. Of je nu per ongeluk een cactus hebt verdronken of nog opzoek bent naar welke planten voor binnen of buiten geschikt zijn, de @planttok (703.8K videos) community is er voor je.



Een opvallende nieuwe stroming binnen het tuinieren is “Chaos Gardening”: een wilde tuintrend waarbij je de natuur haar gang laat gaan. In plaats van strak gesnoeide heggen en perfect gemaaid gras, draait het hier juist om loslaten. Denk aan een tuin vol bloemen, kruiden en planten die door elkaar groeien, waar bijen en vlinders zich thuis voelen en waar je spontaan verrast wordt door wat er opkomt. Het idee? Minder regels, meer biodiversiteit en vooral: genieten van het onverwachte.

Zomerhitte en plantenstress

De zomer is heerlijk, maar voor je planten is het pure overleving. Op TikTok delen creators slimme hacks om je groene vrienden koel, gehydrateerd en gelukkig te houden, zelfs op een zonnig balkon of dakterras. Of ontdek de meest gemaakte fouten die gemaakt worden, waardoor jouw planten het vaak niet overleven tijdens de zomer. Sander van @indemoestuin deelt in zijn TikTok-video welke planten geschikt zijn om te zaaien in tijdens de zomermaanden.

Van tuin naar tafel

Wat is er lekkerder dan koken met verse ingrediënten, rechtstreeks uit je eigen balkonbak of mini-moestuin? De #plantparenting trend stopt niet bij het verzorgen van je planten: steeds meer TikTok creators laten zien hoe je je eigen oogst omtovert tot de lekkerste gerechten. Of je nu een handjevol basilicum, verse cherrytomaten of een flinke bos munt hebt, er zijn eindeloos veel creatieve recepten te vinden. Denk aan homemade pesto, frisse kruidenlimonade of een salade met zelfgekweekte groenten. Deze ‘harvest to table’ trend is razend populair op TikTok, waar de hashtag #harvest inmiddels miljoenen keren bekeken is.

Ontmoet @demoestuinman

Of je nou droomt van een eetbare jungle op je balkon of simpelweg wil weten hoe je die basilicum uit de supermarkt wél een lang en gelukkig leven kunt geven, @demoestuinman weet raad. Deze Nederlandse TikTok-creator (17.6K volgers) combineert nuchtere tuinkennis met praktische tips die je zó kunt toepassen en voor iedereen wel relevant zijn. En altijd met een flinke dosis creativiteit: in deze video laat hij zien hoe je wc-rolletjes kunt inzetten als zaaipotjes, wat perfect is voor diep wortelende plantjes zoals erwten.