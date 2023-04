Hoe stel je eerlijke grenzen tijdens casual daten?

Laatst geüpdatet op april 13, 2023 by Redactie

Casual dating is perfect voor daters die op zoek zijn naar plezier zonder zich (volledig) vast te leggen aan iemand. Ondanks dat deze vorm van dating vaak onder het go with the flow motto handelt, is het essentieel om wat gezonde grenzen en regels te hebben om zeker te weten dat je samen op dezelfde lijn ligt. Je wil immers niet dat iemand gekwetst wordt. Maar hoe doe je dat? Datingapp Fruitz helpt je op weg met deze handige tips.



Daten zonder je te binden aan een ander kan vele voordelen hebben. Geen verantwoordelijkheden kan bevrijdend zijn; het geeft je vrijheid, kan je zelfvertrouwen een boost geven, of zelfs inzicht geven in wat voor soort relatie je (uiteindelijk) wilt. Hoewel dit een heel vrije vorm van daten is, kan het helpen om wat regels en grenzen te stellen om een goede verstandhouding met een ander te hebben. Niemand wil in een ongemakkelijke situatie belanden doordat jullie beiden verschillende verwachtingen hadden. Door duidelijke grenzen te stellen weten jij en jouw fling exact wat jullie wel en niet moeten doen om samen optimaal te kunnen genieten.

Date experts bij Fruitz, een datingapp waar casual daters gelijkgestemden kunnen vinden door een watermeloen of perzik op hun profiel te zetten, delen tips voor hoe beide partijen op een veilige en transparante manier een leuke tijd met elkaar kunnen hebben.

1. Weet wat je wil en waarom je het wil

Voordat je aan kunt geven waar jouw grenzen liggen, is het goed om te weten wat je uit de relatie hoopt te halen en wat je dealbreakers zijn. Kan de ander blijven slapen na een avond tussen de lakens? Is PDA oké? En mag je tegelijkertijd daten met anderen? Uitspreken wat jouw verlangens en verwachtingen zijn kan moeilijk zijn, maar future you zal je dankbaar zijn. Communicatie is belangrijk in iedere relatie; het geeft beide partijen duidelijkheid wat je kunt verwachten en hoe jullie de verwachtingen op elkaar kunnen afstemmen.

2. Reflecteer met jezelf en jouw partner

Soms lopen dingen eenmaal anders dan je had verwacht. Daarom is het goed om voor jezelf alles op een rijtje te zetten. Hoe voel je je nadat je de persoon hebt gezien die je casual datet? Maakt het je blij? Is er iets dat je niet leuk vond? Deze gevoelens erkennen kan je helpen om te analyseren of jullie verbintenis werkt op de manier zoals je had gehoopt. Het is helemaal oké om op een later moment erachter te komen dat je je misschien niet zo goed voelt bij iets dat je van te voren samen hebt afgesproken. Zorg ervoor dat je dit soort veranderingen naar de ander communiceert. Vraag hen of zij ook hun gedachten en gevoelens willen delen met jou. Zo weet je zeker dat je elkaars grenzen respecteert en dat er wordt voldaan aan jullie behoeften.

3. Maak regels over wat te doen wanneer de ander zijn beloften breekt

Jullie hebben beiden een paar basisregels gesteld, maar wat moet je dan doen als de ander zich hier niet aan houdt? Misschien blijkt iemand gevoelens te hebben voor de ander, terwijl jullie hadden afgesproken om het strict casual te houden. Of misschien hadden jullie afgesproken om alleen in de avonden met elkaar te appen en popt de andere persoon steeds vaker gedurende de dag op in het notificatiescherm. Het helpt om hier van te voren afspraken over te maken wat jullie doen wanneer zo’n soort situatie zich voordoet en een goed gesprek te hebben over deze eerder gestelde grenzen. Ja, casual relaties vergen ook werk!

Grenzen zijn er om jou te beschermen en te leiden in jouw casual dating journey.