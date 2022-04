Hoe stop ik met roken? Met deze tips lukt het écht!

Overweeg je al jaren om te stoppen met roken en lukt het je maar niet om de knoop door te hakken? Sneuvelt je goede voornemen altijd al enkele uren tot dagen nadat deze in was gegaan? Dan is het hoog tijd om hier verandering in te brengen. Want geloof ons, iedereen kan stoppen. Zelfs de grootste roker is in staat om te stoppen. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar het is wel degelijk mogelijk. Toe aan meer lucht? Een betere gezondheid en bovenal meer geld in de portemonnee? Met de volgende tips lukt het je dit keer écht om te stoppen.

Verander je mindset

De grootste valkuil voor rokers is toch wel het feit dat ze stiekem in hun achterhoofd nog helemaal niet willen of kunnen stoppen. Het is ergens wel heel prettig die sigaret. Ondanks de gevolgen voor de gezondheid en de portemonnee. Daarom is het zo belangrijk dat je er nu echt met de volle honderd procent achterstaat. Maar hoe doe je dat?

Maak eerst een lijstje met de voordelen als je stopt. Bedenk dan goed wat je nu krijgt van sigaretten wat je gaat missen. Op de verslavende stoffen na is dit niet veel. Misschien het moment. Een momentje rust. Alleen voor jou. Maar zou je die eventueel ook uit andere dingen kunnen halen? Zou je op de momenten waarop je normaal een sigaret opsteekt iets anders kunnen doen? Bijvoorbeeld een lolly pakken, de beste e-sigaret van mr-joy.nl uitzoeken, een extra bakje koffie nemen of iets doen waar je van ontspant?

Met een geheel andere mindset sta je al direct steviger in je schoenen en is de kans op slagen een stuk groter.

Vraag om hulp aan de huisarts

De huisarts ontvangt jaarlijks honderden berichten van mensen die graag willen stoppen met roken en geen idee hebben hoe ze dit moeten aanpakken. In overleg met de huisarts kun je gebruik maken van bijvoorbeeld nicotinevervangers. Deze worden zelfs door de verzekering vergoedt. Zij kunnen je helpen om stapsgewijs te stoppen en dit ook vol te houden. Schroom je hier zeker niet voor. Je bent echt niet de enige roker die aanklopt. De huisarts vindt het vaak alleen maar fijn dat je hulp zoekt, gezien zij liever niemand zien roken.

E-sigaret

Lukt het je niet om in één keer van het ‘sigaretgevoel’ af te komen? Dan kun je ook nog tijdelijk kiezen voor een e-sigaret. Dit is echter geen oplossing voor de lange termijn. De e-liquid voor e-sigaret bevat weliswaar minder schadelijke stoffen, maar draagt nog altijd gedeeltelijk bij aan je verslaving voor een sigaret. Het is dan ook beter om deze op de lange termijn vaarwel te zeggen. Tot die tijd is het echter een goede tussenstap om je gezondheid alvast een boost te geven en de drang voor een échte sigaret te stillen.

Vermijd triggerende situaties

Alle rokers kennen wel momenten die ze onbewust koppelen aan een sigaret. Denk aan feestjes, maar ook het eerste kopje koffie van de dag. Het is slim om deze triggers zoveel mogelijk te vermijden. Op die manier is het makkelijker om van de sigaretten vandaan te blijven.