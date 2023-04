Hoe te zoeken naar de zin van het leven

Laatst geüpdatet op april 7, 2023 by Redactie

Om het beste door het leven te komen, zou het ideaal zijn om uit te zoeken wat de zin van het leven is, of wat het doel van het leven is, en of er wel of niet zoiets te bereiken is. Want als we niet weten waar we heen gaan, kunnen alle acties die we ondernemen ons in de verkeerde richting sturen. Daarom lijkt het de beste actie om eerst dat doel te bepalen. Helaas zal deze zoektocht waarschijnlijk veel tijd kosten. Om die zoektocht zo goed mogelijk te vergemakkelijken, moeten bepaalde dingen worden geregeld.

Een functionele staat van zijn bereiken

We moeten ervoor zorgen dat aan onze fundamentele overlevingsbehoeften wordt voldaan, dat we het voedsel, de lucht, het water en de onderdak hebben die nodig zijn om te overleven. Naast de basisbehoeften om te overleven, moeten we de tijd en kansen hebben om die zoektocht te maken. Onze eerste prioriteit moet daarom zijn om functioneel te worden, onszelf op orde te krijgen, ervoor te zorgen dat we ons op een plek bevinden waar we ons kunnen inzetten voor de zoektocht.



Van daaruit moeten we ervoor zorgen dat onze hersenen in de juiste staat verkeren om de zoektocht te ondernemen en de vereisten om te overleven te behouden. Dit kan worden gedaan door middel van lichaamsbeweging, meditatie en onderwijs, om ervoor te zorgen dat we in een optimale staat verkeren. Dit brengt ons ertoe om te kijken naar het verwijderen of op zijn minst beperken van bedwelmende middelen en giftige mensen uit ons leven.



Als we verzwakt zijn, weten we niet wanneer we goud hebben gevonden bij een antwoord. Als de betekenis “verlichting” of “bereiken” is gebaseerd op een chemische stof of de aanwezigheid van iemand anders, of als het niet zelfvoorzienend is, dan is het duidelijk niet het ware, of in ieder geval het volledige antwoord.



Nu kijken we naar een toestand waarin we functionaliteit moeten behouden, moeten overleven, een gezond leven moeten verzekeren. Dit omvat het verwijderen van stress uit ons leven, evenals moreel handelen, zodat onze acties zo min mogelijk interpersoonlijke conflicten veroorzaken, aangezien dergelijke conflicten afbreuk zouden doen aan ons vermogen om onze zoektocht te ondernemen.

Groeiende wilskracht is fundamenteel

De vraag wordt: hoe kunnen we zo’n leven leiden? Het antwoord is duidelijk om persoonlijke discipline bij te brengen en onze wilskracht te laten groeien. We moeten het vermogen hebben om ons aan onze zoektocht te wijden als er veel afleiding is, om nee te kunnen zeggen als troost, verslaving, verleiding en luiheid toeslaan. We moeten een leven van discipline bijbrengen, of op zijn minst een leven waarin de routines zijn ingeprent die ons in staat stellen onze geest, lichaam en financiële situaties in een functionele staat te houden. Dit kan worden gedaan door middel van ochtendroutines, betaalde coaches of gidsen, of met de steun van gelijkgestemde mensen. Deze structuren zullen ons opzetten, waardoor we op een plek kunnen zijn om naar betekenis te zoeken. Wilskracht gaat hand in hand met discipline.

Hoe wilskracht te kweken

Wilskracht geeft ons de mogelijkheid om nee te zeggen tegen de slechte dingen en ja tegen de goede. Maar hoe laten we onze wil groeien? Door onszelf uit te dagen om te groeien, door pijn te doorstaan, door doelen te stellen en ernaar te handelen, door tegenslagen het hoofd te bieden, te hergroeperen en weer te gaan. Deze doelen kunnen worden gesteld in sport, werk, kunst of een ander deel van het leven. We moeten alleen oppassen dat deze doelen niet de focus van het leven gaan overnemen. Verwezenlijking of niet, hun doel is om wil bij te brengen. De wil om ons leven te behouden, en ons zo in staat te stellen onze zoektocht te verbeteren.

De eerste stappen op je zoektocht naar de zin van het leven

Nu rijst de vraag, hoe gaan we weten wanneer we op de goede weg zijn? Hoe en waar kunnen we die zoektocht beginnen?

Onze tijd is beperkt, dus het is belangrijk dat we handelen met de juiste focus. Begin met het lezen en consumeren van de gedachten van geweldige mensen, hun gedachten in je brein te stoppen en ze te vergelijken met jouw ervaring van de werkelijkheid. Kijk naar de filosofen, de leiders, de religieuze iconen en allemaal, niet alleen degenen die je bent opgegroeid met volgen. Luister naar degenen die je zijn voorgegaan. Observeer zowel jong als oud. Praat en ga met ze om. Laat hun wijsheid in je geest komen.



We moeten mediteren, focussen en hechten, om de dingen echt te zien. Je moet een stap terug kunnen doen, onthechten, om de paradigma’s te zien waarmee we zijn opgegroeid en die niet noodzakelijkerwijs correct zijn. Het is gewoon toeval dat we op deze plek zijn geboren, in deze tijd, met het geslacht en de etniciteiten die we hebben. Als een van deze dimensies anders was geweest, zouden onze onderliggende gedachten, leringen, religies en wereldbeelden natuurlijk ook anders zijn.



We moeten de gevoelens die de gebeurtenis veroorzaakte onderzoeken en ze accepteren. Evenzo, als het leven goed gaat, moeten we het met evenveel onthechting accepteren. Natuurlijk, winnen voelt goed, maar tenzij je hebt vastgesteld dat winnen of je goed voelen het enige doel van het leven is, kan het doelbewuste streven naar winnen zelf een afleiding zijn van de zoektocht.

Laat tijd voor stilte

Tot slot is er iets te zeggen over het omarmen van de stilte van je geest. Het risico bestaat dat je steeds meer informatie gaat consumeren. Natuurlijk is het consumeren van informatie noodzakelijk voor onze zoektocht, maar er is een bovengrens, zowel qua tijd als qua inhoud.



Als je jezelf geen tijd laat om na te denken, geen stilte voor je eigen gedachten om te vullen, zal je zoektocht in het beste geval afgeleid zijn en in het slechtste geval misleidend. Daarom is het raadzaam om jezelf langere tijd stilte te gunnen om na te denken en te contempleren. Het is vanuit die plek van stilte dat je zoektocht kan beginnen.