Hoe verberg je probleemgebieden tijdens seks?

Laatst geüpdatet op juni 12, 2023 by Redactie

Wie kent niet de kritische blik in de spiegel: Hier een deukje, daar een kussentje, de armen mochten wat steviger en een platte buik was gisteren. Probleemgebied? Natuurlijk moet iedereen van zichzelf houden zoals hij is en zijn eigen zwakheden accepteren, maar mannen en vrouwen vinden het belangrijk om zichzelf in het best mogelijke licht te plaatsen, vooral als het gaat om het beleven van seksuele avonturen. We hebben hier de beste tips verzameld om kleine probleemgebieden effectief te verbergen.

Lees ook: Waarom rollenspellen je seksleven spannender maken

Wasbeer in plaats van wasbord

Koppige lovehandles op de buik vormen zich snel. Een uitgebreid diner is vaak al genoeg om een ​​lelijke bobbel te veroorzaken. Maar met spelende lingerie en de juiste houding staat niets een perfect figuur in bed nog in de weg. Beide geslachten kunnen tijdens de seks gewoon gaan liggen, zodat de zwaartekracht in elke ongewenste opvulling zakt. Te saai? Geen probleem: als een vrouw de voorkeur geeft aan de cowgirl-positie, leunt ze gewoon achterover en spant zo het midden van het lichaam aan. Mannen daarentegen kunnen goed verhullen met doggystyle, want het object van verlangen is zeker niet denken aan het ontbrekende sixpack. Als je geen zin hebt om inspannend te poseren, kun je een corsageriem of -korset dragen: deze verbergen en warmen op.

Opgeknoopt in plaats van op te hangen

Sexy lingerie maakt van hangende borsten ware staande wonderen en trekt tegelijkertijd de gewenste aandacht. Met name BH-liften, lingerie die de borsten ondersteunt zonder de tepels te bedekken, kunnen tijdens de seks probleemloos worden gedragen. Als de sexy helpers in de kast zijn gebleven, moet de juiste positie worden gevonden. Hier komt het lepeltje goed van pas, waarmee de man niet naar de borst kan kijken en de vrouw zich dus kan ontspannen. Als er meer actie gewenst is, creëert de ruiterhouding een aantrekkelijk decolleté. Omdat zijn blik van onderaf komt, ziet elke borst er aantrekkelijk uit. Maar blijf uit de buurt van doggy style: geen enkele positie zet slecht bindweefsel in de schijnwerpers en laat de borst meer buisvormig lijken.

Klein maar fijn

Als mannen hun penis te klein vinden, is het natuurlijk moeilijk om deze tijdens het voorspel te verbergen. Hij maakt er echter het beste van door aandacht te besteden aan de juiste positie. Als jij op hem gaat zitten, kan hij je zo diep mogelijk penetreren. Een ander standje? Dan moet de vrouw zich gewoon omdraaien met haar blik naar zijn voeten als ze in de cowgirl-positie is. Als een vrouw liever op haar rug ligt, zorgt een kussen onder haar billen voor meer extase en als haar benen om de nek van haar (seks)partner geslagen zijn, staat ondanks een kleine penis niets een orgasme in de weg. Let op: Hoe kleiner de heg, hoe groter het huis. Dus vergeet de intieme scheerbeurt niet!

Lees ook: Dingen die je kunt doen om seks in het huwelijk sexyer te maken

Ogen dicht en ga ervoor

Nog twijfels? Schakel uit en laat los, want niets leidt meer af van vermeende gebreken dan wanneer seks tot zaken komt. Nog niet overtuigd? Blinddoek dan gewoon de ander – wie zegt dat seks niet opwindend kan zijn zonder iets te zien?