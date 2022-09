Hoe verminder je het risico op blauwe plekken na injectables?

Het verschijnen van blauwe plekken, na een injectable, komt heel vaak voor, hoe bekwaam de cosmetisch arts of ‘veerkrachtig’ de huid van de patiënt ook is. Na het ontvangen van een injectable behandeling treden blauwe plekken op wanneer de naald of zelfs een canule een bloedvat ‘knipt’. Hierdoor kan er bloed onder het huidoppervlak lekken, waardoor het huidoppervlak een paarse of roodachtige kleur krijgt.



Blauwe plekken door Botox-injecties zijn zeldzaam, omdat de gebruikte naalden extreem fijn zijn en de injectiediepte vrij ondiep, terwijl bij huidvullers blauwe plekken vaker voorkomen vanwege de diepte van de injectie, die nodig is bij veel van deze procedures en de meer invasieve aard van de levering van het product, hoewel het nog steeds wordt gezien als een niet-chirurgisch alternatief voor chirurgie.

Hoe komt het?

Kneuzingen kunnen in veel verschillende patronen voorkomen en kunnen in de loop van de tijd variëren in diepte, kleur en verspreiding, dus het is erg moeilijk om een ​​solide uitleg te geven. Blauwe plekken door Botox zelf zijn over het algemeen onwaarschijnlijk en het patroon van blauwe plekken dat in dit geval wordt gezien, past niet bij de typische Botox-injectieplaatsen, omdat blauwe plekken als gevolg van Botox-procedures vaak nauwkeuriger en minder diffuus van aard zijn. Filler-injecties worden meestal dieper geplaatst dan Botox en kunnen een meer wijdverbreid patroon van blauwe plekken geven als het zich voordoet, zoals weergegeven. Sommige beelden vertonen echter wel een kneuzingpatroon dat mogelijk het gevolg is van een fillerbehandeling voor een traan onder de ogen door misvorming.



Hoewel blauwe plekken kunnen optreden en in veel gevallen niet kunnen worden verholpen, zijn er manieren waarop je het risico op dergelijke blauwe plekken kunt verminderen en manieren om te helpen met een snellere genezingstijd.

Wat kun jezelf doen?

Het verminderen van alcoholgebruik 3 tot 4 dagen vóór en 24 uur na uw injectable procedure, kan het risico op ongewenste bijwerkingen aanzienlijk helpen verminderen. Alcohol verdunt het bloed en zorgt ervoor dat de bloedvaten verwijden. Dit vergroot de kans op blauwe plekken en zwellingen na een Botox of dermale filler behandeling. Het vermijden van alcohol voor en na deze behandelingen kan je ook helpen om sneller optimale resultaten te bereiken, met minder blauwe plekken en zwellingen.



Hoewel sommige pijnstillers zoals paracetamol handig kunnen zijn na een injectable, kan het nemen van bloedverdunnende pijnstillers zoals ibuprofen of aspirine, om de gevoeligheid op de injectieplaats te verminderen, het risico op blauwe plekken verhogen, om dezelfde reden dat alcohol de risico’s vergroot.



Arnica innemen vóór de behandeling en arnica-gel gebruiken om kleine kneuzingen te behandelen, kan een hulp zijn. Dit supplement wordt al eeuwenlang gebruikt vanwege zijn ontstekingsremmende eigenschappen. Het kan niet alleen het risico op zwelling en blauwe plekken vóór een injectable minimaliseren, maar kan ook het genezingsproces versnellen, mocht dit optreden na je Botox- of dermale vullerprocedure.



Het vermijden van hete stoom, sauna’s, baden of andere dingen die je oververhitten, zoals zware lichamelijke inspanning, kunnen blauwe plekken en zwellingen tot een minimum beperken. Dit alles moet worden vermeden gedurende ten minste 48 uur na een behandeling met Botox of dermale vuller.



Het gebruik van een ouderwets ijspak kan helpen om blauwe plekken na de Botox- of fillerbehandeling tot een minimum te beperken, omdat dit de injectieplaats afkoelt, omdat het de bloedvaten vernauwt en de bloedtoevoer naar het getroffen gebied vermindert. In sommige gevallen kan vóór de behandeling ijs worden gebruikt om zwelling, blauwe plekken en zelfs het gevoel van de naald of canule te helpen voorkomen.

Het is ook erg belangrijk om rekening te houden met de timing van de behandelingen, zodat je kunt genieten van de resultaten zonder zware make-up aan te brengen of je te verstoppen onder een grote hoed of grote zonnebril, op die lang geplande bruiloft, feest of zelfs een vakantie. We raden aan om elke injectable behandeling, zelfs Botox, te ondergaan minstens twee weken voor een speciale gelegenheid, zodat je de tijd kunt nemen om eventuele blauwe plekken of zwellingen te laten verdwijnen. Je kunt ook na 2 weken genieten van betere resultaten en er fris, jeugdig en prachtig uitzien voor de bijeenkomst of het uitje.