Hoe verzorg je de huid van je kat of hond?

38 procent van de huidproblemen bij honden ontstaan ​​tijdens het eerste levensjaar. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan hun gedrag en wanneer dit afwijkt van de norm, zelfs wanneer je huisdier een puppy of kitten is. We geven hier tips hoe om te gaan met huidproblemen bij honden en katten.

Tips om huidproblemen tegen te gaan

Kies het juiste type voer

Dieetvoeding voor bijzondere voedingsdoeleinden kan de huidfunctie van hond of kat helpen ondersteunen bij huidaandoeningen en overmatig haarverlies. Deze moeten worden aanbevolen door je dierenarts. Als je hond of kat een gevoelige huid heeft, kun je kiezen voor voeding met een speciaal daarvoor aangepaste voedingsbalans. Omega 3- en omega 6-vetzuren zijn voorbeelden van voedingsstoffen die kunnen bijdragen aan het behoud van een gezonde huid en vacht. Tot 30 procent van de eiwitopname gaat naar de huid en vacht. Het is daarom belangrijk om de hond of kat voer te geven met licht verteerbare, hoogwaardige eiwitten. Op deze manier kunnen ze voldoende eiwitten opnemen voor huid- en vachtonderhoud, terwijl het risico wordt verkleind dat onverteerde eiwitten (die niet zijn opgenomen) problemen in de dikke darm veroorzaken.

Eliminatiedieet bij vermoeden van voerallergie

Met een eliminatiedieet wordt onderzocht of je huisdier allergisch is voor iets in zijn voeding. Voedselallergie kan alleen worden vastgesteld door middel van een eliminatiedieet met daaropvolgende provocatie. De methode houdt in dat de hond of kat alleen een eiwit mag eten dat het huisdier nog niet eerder is tegengekomen. Als alternatief krijgt de hond of kat gedurende een bepaalde periode uitgebreid gehydrolyseerd voer.



Het is heel moeilijk om een ​​eiwitbron te vinden waarvan je zeker weet dat de hond of kat het nog nooit eerder is tegengekomen. In normaal voer zitten vaak sporen van andere eiwitten dan op de verpakking vermeld staan, daarom wordt vaak gehydrolyseerd voer aanbevolen. Bij uitgebreide eiwithydrolyse wordt het eiwit in zulke kleine stukjes geknipt dat het immuunsysteem van de hond of kat het eiwit zeer waarschijnlijk niet herkent en dus geen allergische reactie veroorzaakt.

Belangrijke dingen om te onthouden tijdens het eliminatiedieet zijn:

Geef geen ander voer dan door de dierenarts wordt aanbevolen en zorg ervoor dat er geen toegang is tot etensresten.

Voer je hond of kat in een aparte ruimte van je eventuele andere huisdieren.

Was voor elke maaltijd je handen en de voerbak grondig.

Sluit de zak zorgvuldig en bewaar het voer in de verpakking waarin het geleverd wordt. Gelieve de gehele verpakking in een afgesloten voerbak te doen.

Zorg alleen voor schoon dierenspeelgoed dat geen sporen van voedsel bevat, bij voorkeur van plastic.

Als het eliminatiedieet voorbij is, moet het voer dat de hond of kat oorspronkelijk at weer worden ingevoerd. Als de allergiesymptomen opnieuw optreden, kan een voerallergie worden vastgesteld.

Regelmatig wassen

Het wassen van je huisdier kan de symptomen van bijvoorbeeld atopische dermatitis verminderen of verlichten. Overleg met de dierenarts welke shampoo je het beste kunt gebruiken. Er zijn zowel medische shampoos als verschillende dermatologische shampoos om uit te kiezen.

Pas op voor parasieten

Als je vermoedt dat je huisdier is aangetast door parasieten, moet je een dierenarts raadplegen om het juiste type medicijn te krijgen. Als de buitentemperatuur vijf graden bereikt, worden de teken actief en is het tijd voor een tekenbehandeling. Denk eraan om nooit medicijnen voor honden op katten te gebruiken, omdat deze in sommige gevallen dodelijk kunnen zijn.

Besteed aandacht aan de thuisomgeving

Veel honden en katten kunnen gevoelig zijn voor mijten, schimmels of stoffen in schoonmaakmiddelen. Controleer je huis en de producten die je gebruikt om er zeker van te zijn dat je je huisdieren een veilige en gezonde omgeving biedt om in te leven.