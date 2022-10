Hoe weet je dat je tinnitus hebt?

Laatst geüpdatet op oktober 25, 2022 by Redactie

Heb je last van tinnitus? Geluid dat je in je oor of hoofd hoort dat niet afkomstig is van een externe geluidsbron, wordt gedefinieerd als tinnitus. Tinnitus is ook een veelgebruikte naam voor hetzelfde, maar het woord tinnitus is niet zo beschrijvend als het geluid geen gesis hoeft te zijn. Het geluid of de geluiden kunnen sissen, rinkelen, piepen, neuriën en bonzen zijn. Sommige hebben slechts één geluid, terwijl andere verschillende geluiden hebben. Tinnitus kan gedurende perioden hoorbaar zijn, het kan alleen hoorbaar zijn als het stil om je heen is, en voor sommigen kan de tinnitus zo ernstig zijn dat het zowel constant aanwezig is, maar ook hoorbaar, zelfs als er veel omgevingsgeluid is. Uit een groot nationaal gezondheidsonderzoek uit de VS van 2011-2012 blijkt dat ca. 15 procent van de bevolking heeft tinnitus. Bovendien bleek uit het onderzoek dat 30% van de mensen met tinnitus hun tinnitus als een matig tot zeer ernstig probleem in hun leven ervoer.

Wat is de oorzaak van tinnitus?

De onderliggende oorzaak van tinnitus is intrinsieke activiteit van de gehoorzenuw, terwijl de oorzaak van de tinnitus die voor jou hoorbaar wordt, ziekte, letsel, stress of trauma is. De intrinsieke activiteit komt doordat de gehoorzenuw minder signalen ontvangt om naar het gehoorcentrum in de hersenen te sturen wanneer het gehoor verminderd is door bijvoorbeeld leeftijd of slijtage door lawaai. Door deze vermindering van de werkdruk ontstaat er ruimte voor zelfwerkzaamheid.

Normaal gesproken wordt dergelijke zelfactiviteit gefilterd zodat de waarneming van geluid ons bewustzijn niet bereikt, maar soms kunnen we worden blootgesteld aan spanningen die ervoor zorgen dat de interpretatie van deze activiteit wordt verstoord. Tinnitus kan de kwaliteit van leven in verschillende mate verminderen. Je kunt een verminderd verlangen en energie ervaren om deel te nemen aan zowel werkactiviteiten als sociale omgevingen, en je kunt een verminderd vermogen om te focussen en concentreren opmerken.

Symptomen van tinnitus:

Slaapproblemen

Spanning

Prikkelbaarheid

Ongerustheid

Depressie

Gehoorproblemen

Hoofdpijn

Spierproblemen

Duizeligheid

Verminderd geheugen

Verminderde concentratie

Uitputting

Isolatie

Verminderde geluidstolerantie