Hoe weet je of hij je wilt zoenen?

Als het gaat om de taal van liefde, spreken daden meer dan woorden. De eerste stap om lichaamstaal te begrijpen en te weten of iemand geïnteresseerd is (of je wil zoenen), is door te zoeken naar een cluster van ten minste drie tot vijf gelijktijdige signalen die op interesse wijzen en te voorkomen dat je één lichaamsdeel afzonderlijk analyseert.



Veel lichaamsgebaren kunnen meerdere betekenissen hebben, dus als je wilt weten of hij geïnteresseerd is, zoek dan altijd naar een combinatie van meer nabijheid, oogcontact en aanraking (inclusief zelfaanraking en gladstrijken). En test altijd het water voordat je er in springt.

Veelbetekenende tekenen dat hij je graag wit zoenen

Denk je dat hij je leuk vindt, maar ben je nog steeds niet zeker of hij je wilt zoenen. Hier is waar je op moet letten:

Voorwaarts leunen

Voorwaarts leunen is een primitieve onderbewuste reactie die wordt gecontroleerd door de oriënterende reflex (OR). De OR treedt automatisch in werking wanneer je iemand ziet die je leuk vindt, waardoor onze spieren samentrekken om ons dichter bij elkaar te brengen om te zoenen.

Slaapkamerogen

Hangende slaapkamerogen zijn een indicatie van “rust en verwerken”, een parasympathische reactie die een ontspannen toestand veroorzaakt en ons lichaam klaarmaakt voor een seksuele ontmoeting.

Gescheiden lippen

Seksuele aantrekkingskracht en verlangen kunnen hersenimpulsen die de onderkaak beheersen tijdelijk blokkeren, waardoor de kaak valt en de lippen uiteengaan.

Aanraken, likken en bijten van de lippen

Het constant erotisch aanraken van de lippen is een veelbetekenend teken dat zijn lippen tintelen van opwinding en dat hij zich misschien afvraagt hoe het zou zijn om je te zoenen. Aantrekking zorgt ervoor dat onze lippen zich volzuigen met bloed, waardoor ze ultragevoelig zijn voor aanraking. Bekijk zijn stijl voor aanwijzingen over hoe hij gekust wilt worden. Als zijn aanraking licht en veerachtig is, streel dan zachtjes zijn lippen met de jouwe om hem te laten smeken om meer.

Hij kijkt naar je toe met zijn voet tussen je benen

Het plaatsen van zijn voet tussen je benen is een indicatie van comfort en aantrekkingskracht en kan een truc zijn om in je intieme ruimte te komen. Hoe dichtbij hij wilt komen, hangt af van hoe dicht je respectievelijke liezen zijn. Als hij zijn voorste voet tussen je benen heeft geplaatst, zodat je liezen elkaar raken, denkt hij al na over hoe het zou zijn om met je naar bed te gaan.

Verhoogde knipperfrequentie

Een snelle knipperfrequentie suggereert dat hij psychisch opgewonden is en dat je zijn aandacht hebt. Wanneer we iets zien dat we leuk vinden (of denken aan die kus), komt er een golf van dopamine vrij in onze gezichtscentra, waardoor onze knipperfrequentie toeneemt, soms tot zeven keer de normale snelheid.