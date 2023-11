Hoe ziet de perfecte babymoon eruit?

Laatst geüpdatet op november 16, 2023 by Redactie

Je hoort er steeds vaker over: een babymoon. Dit is een reistrend onder aanstaande ouders. Je gaat samen met je partner nog lekker op reis, voordat het kindje er is. Ben je benieuwd hoe de ideale babymoon eruitziet? Hoewel dit voor iedereen natuurlijk net weer even wat anders is, zijn dit de beste tips.

Wat is een babymoon?

Allereerst lichten we kort toe: wat is een babymoon nu eigenlijk? Het houdt in dat je samen met je partner op vakantie gaat, voordat jullie (eerste) kindje wordt geboren. De zwangerschap is dus al van start, maar je hoeft nog niet te bevallen. Dit is hét ideale moment om nog even alle aandacht voor elkaar te hebben, voordat jullie straks druk bezig zijn met het kindje. Maak samen mooie herinneringen, beleef leuke momenten en slaap lekker bij. Dat niet alleen, het is ook een ideaal moment om de komst van het kindje te bespreken. Op reis is daar immers alle tijd voor. Kies de perfecte naam voor het kindje, zoals jongensnamen bij een jongetje. Bedenk hoe het babykamertje eruit moet gaan zien. Heerlijk, zo’n uitstapje samen!

Samen voorbereiden en dromen

We gaan nog wat verder in op het bespreken van de komst van het kindje. Kies er tijdens de babymoon bewust voor om dit samen voor te bereiden en er samen over te dromen. Zo hebben jullie straks alleen maar meer zin in de geboorte, want jullie zijn er immers helemaal klaar voor! Bespreek ook meteen de opvoeding. Wat zijn hierin de wensen? Je mag alles op tafel gooien, denk bijvoorbeeld aan het moderne onderwerp om het kind genderneutraal op te voeden. Kies voor mooie unisex namen, die vaak heel stoer klinken. Laat een meisje met blokken spelen, en een jongetje met paarden. Dat is tegenwoordig steeds normaler – het kind mag hierin eigen keuzes maken. Droom met je partner ook alvast over de eerste momenten met het kindje samen. Wanneer zal de baby gaan lachen? Hoe gaan jullie om met slapeloze nachten? Grote kans dat jullie niet uitgepraat raken tijdens de babymoon.

Ideale timing

Wat is nu de ideale timing voor een babymoon? Het is gebruikelijk om dit in het tweede trimester te doen, als je tussen de 12 en 24 weken zwanger bent. De vervelende kwaaltjes van het eerste trimester zijn dan namelijk voorbij. In het derde trimester ben je steeds minder fit. Wacht daarom ook niet te lang, zeker als je met het vliegtuig gaat: dit mag meestal niet meer vanaf 36 weken. Bespreek de vliegreis trouwens sowieso met de verloskundige. Ga niet heel ver weg, want je wilt liever niet enorm lang in het vliegtuig zitten. Een babymoon in eigen land of een buurland is natuurlijk ook een optie. Hoelang je weggaat, is tevens iets om over na te denken. Van een enkel nachtje tot een week, doe vooral wat goed voelt.

Luxe bestemming

Waar je naartoe gaat tijdens de babymoon, mag je natuurlijk helemaal zelf weten. Het is gebruikelijk om een luxe bestemming te kiezen. Logeer bijvoorbeeld in een goed hotel, dat van alle gemakken is voorzien. Zo is de babymoon al gauw een succes. Kies een prachtige locatie uit, aan een zonnig strand bijvoorbeeld. Maar het is maar net waar je van houdt. Zoek trouwens ook uit of er een goed ziekenhuis in de buurt is, mocht er onverhoopt toch iets gebeuren tijdens de reis.

Rust en ontspanning

Tot slot: een babymoon staat doorgaans in het teken van rust en ontspanning. Maak er geen enorm actieve vakantie van, want je bent immers zwanger. Uiteraard kun je wel wat ondernemen, maak een wandeling of bezoek een stadje. Ga verder vooral lekker uiteten, luier samen in het hotelbed en geniet van de laatste vakantiemomenten zonder kleine erbij. Een babymoon is ook ideaal om stress te verminderen, waar je in je dagelijkse leven en omgeving misschien toch wel wat last van hebt. Des te meer reden dus om nog gauw een vakantie te boeken samen.



Het is heerlijk om een babymoon te boeken, als je nog de behoefte voelt om ertussenuit te gaan met je partner. Met de juiste voorbereiding is dit zeker mogelijk!