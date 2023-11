Hoe ziet een gebrek aan empathie eruit?

Laatst geüpdatet op november 6, 2023 by Redactie

Velen van ons hebben mensen ontmoet die gewoon geen contact met anderen lijken te kunnen maken. Ze doen alsof onze problemen er gewoon niet toe doen. Het enige waar ze om lijken te geven is zichzelf. Het blijkt dat dit veelbetekenende tekenen zijn van iemand die een gebrek aan empathie heeft. Maar wat maakt dat mensen zich zo gedragen? En waarom?

Lees ook: 7 must haves van een sterke verontschuldiging

Wat betekent het om een gebrek aan empathie te hebben?

Empathie is het vermogen om de emoties van anderen volledig te begrijpen en te delen. Empaths zijn ongelooflijk goed in het lezen van de gedachten en emoties van anderen, omdat ze altijd precies lijken te weten hoe jij je voelt.



Aan de andere kant betekent een gebrek aan empathie ongeïnteresseerd, afstandelijk en apathisch zijn voor de problemen van anderen. Dit soort gedrag is vaak kwetsend, en daarom vinden mensen zonder empathie het moeilijk om zinvolle relaties op te bouwen.



Deze mensen mogen echter niet alleen op dit gedrag worden beoordeeld. In de meeste gevallen hebben ze gewoon geen controle over hun emotionele reacties. Dat komt omdat er een aantal redenen zijn voor een gebrek aan empathie, en sommige liggen gewoon buiten onze macht.

Is gebrek aan empathie een stoornis?

Het kan zijn. Empathie heeft vele niveaus, net als het ervaren van een chronisch gebrek aan empathie. Geloof het of niet, veel van degenen die geen empathie hebben, waren ooit extreem empathisch. Op een gegeven moment liep de eigenschap uit hun hand en veroorzaakte ze ernstige schade. Degenen die oprecht de pijn van anderen voelen, brengen vaak hun emotionele gezondheid in gevaar. Als ze een keer te vaak worden verbrand, gaan velen van hen naar het andere uiterste om zichzelf te beschermen.

Wat is een empathie tekort stoornis?

In zijn meest extreme vorm kan een empaat worden gediagnosticeerd met empathy deficit disorder (EDD). Deze aandoening zorgt ervoor dat mensen fysiek niet in staat zijn om de emoties van anderen te voelen. Degenen met EDD zijn hardwired met een lage emotionele intelligentie. Ze kunnen gewoon niet uit hun eigen huid stappen, waardoor ze koud en los van anderen lijken te zijn. Gelukkig zijn deze gevallen vrij zeldzaam. Beter nog, er zijn praktijken die EDD-patiënten kunnen helpen om in de loop van de tijd empathie op te bouwen.

Waarom hebben sommige mensen geen empathie?

Veel experts zijn het erover eens dat empathie een van de primaire standaardtoestanden van mensen is. Dat gezegd hebbende, terwijl we door het leven gaan, kunnen negatieve ervaringen uit het verleden ervoor zorgen dat we ons loskoppelen van het potentiële effect dat anderen op ons hebben. Hoewel het in sommige opzichten lijkt alsof het loskoppelen van je emoties en de emoties van anderen een tactiek van zelfbehoud is, doet dit gedrag meer kwaad dan goed. Wij zijn een sociale soort. We hebben elkaar nodig om te overleven. En alleen door gezonde relaties aan te gaan met behulp van empathie kunnen we onze emotionele gezondheid beschermen.

Lees ook: Zo ben je meer empathischer in gesprekken

Het komt neer op

Zoals je kunt zien, is een gebrek aan empathie iets dat door oefening kan worden veranderd. Zelfs in de meest extreme vorm zijn er veel technieken die de kwaliteit van leven van apathische personen kunnen helpen verbeteren.



Het is belangrijk om regelmatig empathie te oefenen, omdat het een van de essentiële eigenschappen is die ons helpen relaties te creëren die anderen willen koesteren.