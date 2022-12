Holidays are coming! De Coca-Cola kersttruck rijdt weer door Nederland

Laatst geüpdatet op december 9, 2022 by Redactie

Voor veel kerstliefhebbers begint Kerst pas écht als de iconische Coca-Cola kersttruck weer is gesignaleerd. De afgelopen twee jaar was de kersttruck vanzelfsprekend niet zichtbaar in het Nederlandse straatbeeld. Daar komt dit jaar verandering in, want de kersttruck rijdt weer door Nederland. De kerstman en zijn kerstelfjes gaan op pad om de kerstgedachte naar de mensen te brengen. Zij brengen een belangrijke boodschap met zich mee, namelijk het belang van samenzijn en de bijzondere momenten die daaruit voortvloeien. Samen met het Rode Kruis zet Coca-Cola deze boodschap kracht bij. Zoals ieder jaar kunnen bezoekers dit jaar de kerstman ontmoeten. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om een donatie te doen aan het voedselhulpprogramma van het Rode Kruis door de aankoop van Engelse pie’s. Ook benieuwd of de Coca-Cola kersttruck naar jouw stad komt dit jaar? De volledige routeplanning van de trucktour vindt je op de website van Coca-Cola.

Een magisch samenzijn

Coca-Cola wil mensen samenbrengen tijdens de feestdagen, en hoe kun je dat nu beter doen dan mensen samenbrengen rondom de tafel voor een heerlijk kerstdiner? Bij de kersttruck worden er dit jaar heerlijke Engelse pie’s verkocht en kun je plaatsnemen aan tafels om er met elkaar van te genieten. Benieuwd of de kerstman er warmpjes bijzit tijdens de winterdagen? Dit jaar kun je in de kersttruck een kijkje nemen in de woonkamer van de TV commercial. En natuurlijk kun je op de foto met de kerstman en zijn kerstelfjes.

Doneren aan het Rode Kruis

Coca-Cola en het Rode Kruis zijn al meer dan 100 jaar met elkaar verbonden. Door elkaar te omarmen en een steuntje in de rug te bieden komen we een stuk verder met elkaar. Zo staat niemand er alleen voor. Dit jaar kunnen bezoekers bij de kersttruck een donatie aan het Rode Kruis doen door Engelse pie’s te kopen. Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar het voedselhulpprogramma van het Rode Kruis om mensen in nood te helpen.