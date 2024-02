‘Holland Zingt Hazes 2024’ op 8 maart live te streamen bij Videoland

Laatst geüpdatet op februari 6, 2024 by Redactie

Op vrijdag 8 maart is het het grootste meezingconcert van Nederland: ‘Holland Zingt Hazes 2024’ live te streamen bij Videoland. Videoland abonnees kunnen om 20.30 uur exclusief genieten van een speciale live stream bij de nummer één lokale streamingsdienst van Nederland. Het wordt een speciale meezingeditie, waarbij kijkers thuis de songteksten te zien krijgen en natuurlijk luidkeels mee kunnen zingen.



Het is de twaalfde keer dat Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome Amsterdam wordt georganiseerd. In 2013 was het de eerste keer dat het meezingfeest werd gehouden. De jaarlijks terugkerende concertreeks is de plek waar jong en oud kan genieten van de hits van André Hazes, gezongen door de beste artiesten. Holland Zingt Hazes bezorgt al jarenlang honderdduizenden bezoekers een onvergetelijke avond. Alle grote Hazes-hits, geweldige artiesten en 15.000 bezoekers die elke avond genieten… Kortom: één groot meezingfeest! Dit jaar brengen André Hazes, Jeroen van der Boom, Tino Martin, Frans Bauer, Karsu, Kris Kross Amsterdam, Peter Beense, Douwe Bob, Wolter Kroes, Jamai en Samantha Steenwijk hun eerbetoon aan onze grootste volkszanger.



Naast de populaire Videoland Originals en internationale content wint ‘live tv kijken’ aan populariteit bij Videoland, zo zijn ‘De Vrienden van Amstel Live 2024’ maar ook de live stream van ‘Big Brother‘ en sport evenementen als ‘Glory’ live te zien bij Videoland. Ook de RTL programmering is live-, terug- en/of vooruit te kijken.



‘Holland Zingt Hazes 2024’, geproduceerd door MediaLane Live, is op vrijdag 8 maart om 20.30 uur exclusief te streamen bij Videoland.



