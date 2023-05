Honden die vechten – een nachtmerrie voor alle hondenbezitters

Laatst geüpdatet op mei 8, 2023 by Redactie

Honden die andere honden bijten is een nachtmerrie voor alle betrokkenen. Als hondenbezitter ben je ten strengste verantwoordelijk als je hond een andere hond bijt. En het kan duur zijn. Zelfs kleine bijtwonden kunnen grote schade aanrichten en moeten daarom altijd door een dierenarts worden gecontroleerd.

Lees ook: Etiquette voor een hondenpark

De meeste honden doen het goed met andere honden, maar lang niet allemaal. Honden gevechten kunnen zowel in huis plaatsvinden tussen twee honden die bijvoorbeeld strijden om een ​​bot of eten, als tussen twee honden die elkaar nog nooit eerder hebben ontmoet. Een veelvoorkomend scenario is dat een aangelijnde hond wordt aangevallen door een loslopende hond. Ongeacht de situatie is de hondenbezitter altijd strikt verantwoordelijk voor zijn hond en de schade die hij aanricht. Een hondengevecht kan een dure aangelegenheid zijn als je hond een andere hond ernstig verwondt. Maar zelfs kleine wonden vereisen meestal veterinaire zorg.



Wanneer een hond een andere hond bijt, gebruikt hij zijn grote hoektanden. De tanden perforeren de huid, waarna de hond de huid losscheurt van de ondergrond. Het resultaat is een pocketvorming tussen de huid en het substraat die gemakkelijk geïnfecteerd raakt. Daarom kunnen zelfs kleine verwondingen veterinaire zorg vereisen.



Hoe ernstig de schade is, hangt af van waar de beet is. Bijten op de borst kunnen ervoor zorgen dat er lucht in de borstholte lekt, waardoor de longen instorten wanneer de negatieve druk in de ribben wordt verwijderd. De hond vindt het moeilijk om te ademen en de situatie kan snel kritiek worden. Het kan echt erg worden als een grote hond een kleinere in de hals of nek bijt. De verwondingen kunnen direct levensbedreigend zijn. Verwondingen aan het gezicht kunnen leiden tot zenuwbeschadiging en oogbeschadiging, terwijl beten op de benen spieren, pezen en, in het ergste geval, gewrichten kunnen beschadigen.



In de poten kunnen door een beet kleine botjes gebroken worden. De buik is kwetsbaar en bijtwonden kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals hernia, inwendige bloedingen, darmbeschadigingen en peritonitis die behandeling in een dierenziekenhuis vereisen.



Een bijtwond moet vaak worden gehecht en leeggemaakt door een dierenarts. De behandeling wordt vaak gecombineerd met een antibioticakuur en zorgvuldige instructies over wondverzorging.

Voorkom aanvallen van honden

Als je een hond ziet die op het punt staat je hond aan te vallen – ga zo wijd als een schild voor je hond staan ​​en geef het commando “stop” en laat de aanvallende hond begrijpen dat hij niet bij de hond kan komen en dat je bovenaan staat.

Train om andere honden te ontmoeten en laat je hond als puppy en tijdens het opgroeien met andere honden spelen.

Als je hond andere honden niet kan uitstaan, houd hem dan aangelijnd.

Raap voerbakken, hondenspeelgoed en botjes op als andere honden je thuis bezoeken

Train het terugroepen van je hond vaak, gehoorzaamheid verkleint het risico.

Het is moeilijk om tussen een hondengevecht door te lopen zonder zelf gewond te raken. Een manier is om de achterpoten vast te pakken en de honden recht omhoog te tillen, maar de hond niet te verscheuren. Het kan ook helpen om ijskoud water over de jagers te gieten.

Lees ook: Belangrijke tekenen dat je hond gestrest is

Dit doe je als je hond gevochten heeft

Neem de contactgegevens van de andere hondenbezitter. In Nederland is er een strikte aansprakelijkheid van hondenbezitters, wat in feite betekent dat de hondenbezitter verantwoordelijk is voor de verwondingen die de hond veroorzaakt. Je moet dus de naam, het adres en het telefoonnummer van de eigenaar van de hond noteren. Hiermee kun je diergeneeskundige zorg vergoed krijgen. Controleer je hond direct en krijg een idee van de ernst van de verwondingen en raadpleeg een dierenarts.