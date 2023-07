Honden en mensen verwerken lichaamshoudingen op dezelfde manier in hun hersenen

Laatst geüpdatet op juli 11, 2023 by Redactie

Een studie door onderzoekers van de Universiteit van Wenen en de Universiteit voor Diergeneeskunde Wenen toont aan dat informatie over lichaamshoudingen een even belangrijke rol speelt voor honden als voor mensen. De resultaten bieden nieuwe inzichten in hoe honden en mensen elkaar en hun omgeving waarnemen. Ze bevestigen dat de temporale kwab een centrale rol speelt in sociale communicatie en perceptie.

Mensen en primaten hebben hersengebieden in de temporale kwab die gespecialiseerd zijn in het waarnemen van gezichten en lichamen. Honden hebben ook een temporale kwab die onafhankelijk van de primatenhersenen is geëvolueerd. Uit gedragsonderzoek is de afgelopen jaren gebleken dat honden, net als mensen, experts zijn in het waarnemen van gezichtsuitdrukkingen en lichaamsgebaren zoals handgebaren. “Of deze gedragsexpertise ook wordt weerspiegeld in het hondenbrein, was de inhoud van ons onderzoek. Slechts enkele onderzoeksgroepen kunnen vergelijkende magnetische resonantiebeeldvormingsstudies met honden uitvoeren”, legt eerste auteur Magdalena Boch uit.



De onderzoeksgroep onder leiding van Magdalena Boch, Claus Lamm en Ludwig Huber is een van de momenteel slechts vier ter wereld die magnetische resonantie beeldvorming (MRI)-onderzoeken met honden uitvoert. Ze ontwikkelden trainingsprotocollen om de honden geleidelijk aan de MRI-omgeving te laten wennen. De honden zijn niet verdoofd en kunnen op elk moment de MRI verlaten.



De studie met 40 menselijke deelnemers en 15 honden leverde nu het eerste bewijs dat honden, net als mensen, een hersengebied in de temporale kwab hebben dat gespecialiseerd is in de visuele waarneming van lichaamshoudingen. Bovendien zijn andere regio’s in het hondenbrein evenzeer betrokken bij het waarnemen van gezichten en lichamen. In tegenstelling tot mensen had dit echter niet alleen invloed op visuele hersengebieden. Wanneer honden naar gezichten en lichamen kijken, zijn er ook verschillen in activering in gebieden die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van geuren.



Bij mensen identificeerden de auteurs bovendien reeds bekende regio’s die uitsluitend gespecialiseerd zijn in gezichtsperceptie. “Wij mensen richten ons vaak op het gezicht wanneer we met anderen communiceren. Onze resultaten suggereren dat gezichten ook voor honden een belangrijke informatiebron zijn. Lichaamshoudingen en holistische perceptie lijken echter een superieure rol te spelen”, legt Magdalena Boch uit.

De gespecialiseerde hersengebieden waren even actief bij honden als ze naar foto’s van soortgenoten of mensen keken. Dit onderstreept de hechte band tussen hond en mens, zegt Ludwig Huber. “Honden en mensen zijn misschien niet nauw verwant, maar ze zijn al duizenden jaren goede metgezellen. Daarom geeft het vergelijken van honden en mensen ons ook nieuwe inzichten in de zogenaamde convergente evolutie van sociale perceptie en informatieverwerkingsprocessen,” concludeert Claus Lamm.