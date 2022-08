Honden huilen meer als ze herenigd worden met hun baasjes

Honden en mensen hebben duidelijk een speciale band. Maar produceren honden, net als mensen, meer tranen op momenten dat ze overspoeld worden met emoties? Een nieuwe studie – en misschien wel de eerste die naar deze vraag kijkt – zegt dat de ogen van onze honden metgezellen inderdaad goed tranen. Het gebeurt zelfs regelmatig als ze met je herenigd worden.



“We ontdekten dat honden tranen vergieten in verband met positieve emoties”, zegt Takefumi Kikusui van de Azabu University in Japan. “We hebben ook de ontdekking gedaan van oxytocine als mogelijk mechanisme dat eraan ten grondslag ligt.”

Lees ook: Zo voelt je hond zich veilig als hij alleen thuis is

Kikusui en collega’s deden de ontdekking nadat een van zijn twee standaardpoedels 6 jaar geleden puppy’s had gekregen. Hij merkte op dat, toen zijn hond de puppy’s verzorgde, er iets in het gezicht van de hond veranderde; er waren tranen. Die tranen vallen niet zoals ze vaak doen bij mensen, maar ze krijgen wel tranende ogen.



“Dat gaf me het idee dat oxytocine de tranen zou kunnen verhogen”, zegt Kikusui.



Oxytocine, legde hij uit, staat bekend als het moederlijke of ‘liefdeshormoon’. De onderzoekers wisten ook uit eerdere waarnemingen dat oxytocine vrijkomt bij zowel honden als hun baasjes tijdens interacties. Dus besloten ze een herenigingsexperiment uit te voeren en te kijken of het honden tot tranen toe bracht.



Ten eerste gebruikten ze een standaardtest om het traanvolume van honden te meten voor en na de hereniging met hun baasjes. Ze ontdekten dat het traanvolume inderdaad toenam toen ze weer samenkwamen met de bekende mens en niet met een persoon die ze niet kenden.



Toen ze oxytocine aan de ogen van de honden toevoegden, ging ook hun traanvolume omhoog. Die bevinding ondersteunt het idee dat de afgifte van oxytocine een rol speelt bij de traanproductie wanneer honden en hun mensen weer bij elkaar komen.



Ze vroegen mensen ook om foto’s van hondengezichten met en zonder kunstmatige tranen erin te beoordelen, en het bleek dat mensen positiever reageerden als ze honden met betraande ogen zagen. Deze bevindingen suggereren dat de traanproductie van honden helpt om sterkere verbindingen tussen mensen en hun honden te smeden.



Kikusui zegt dat de bevindingen als een verrassing kwamen. “We hadden nog nooit gehoord van de ontdekking dat dieren tranen vergieten in vreugdevolle situaties, zoals hereniging met hun baasjes, en we waren allemaal enthousiast dat dit een wereldprimeur zou zijn!”

Lees ook: Tekenen dat jij en je partner klaar zijn om een hond te nemen



In dit geval lijkt het erop dat honden tranen produceren in situaties die mensen als ‘gelukkig’ zouden beschouwen. Ze hebben nog niet getest of honden ook tranen produceren als reactie op negatieve emoties. Ze weten ook nog niet of honden huilen als ze weer bij andere honden zijn. Ze hopen te leren of deze reactie ook een sociale functie heeft in de hondenwereld. Maar voorlopig zeggen ze dat het duidelijke implicaties lijkt te hebben voor de band tussen hond en mens.



“Honden zijn een partner van mensen geworden en we kunnen banden aangaan”, zegt Kikusui. “In dit proces is het mogelijk dat de honden die tranende ogen vertonen tijdens interactie met de eigenaar, meer door de eigenaar worden verzorgd.”