Honderden honden genieten in Amsterdam van hun eerste eigen foodtruck festival

Laatst geüpdatet op juni 24, 2024 by Redactie

Gistermiddag vond Lilyland – het eerste Foodtruckfestival speciaal voor honden – plaats in het Westerpark in Amsterdam. Westerliefde is voor één middag omgetoverd tot een waar honden-walhalla. Het festival biedt activiteiten en culinaire hoogstandjes voor honden én hun baasjes. Honden kunnen uitrazen op een uitdagend hondenparcours, springen in een ballenbak of relaxen in een voorleeshoek. Baasjes kunnen met hun hond op de foto in de pup-parazzi fotobooth, genieten van een cappuccino terwijl hun hond een puppuccino krijgt, voedingsadvies krijgen van experts en lekkers halen bij de foodtrucks met hondensnacks of lekkers voor zichzelf.

Een Primeur voor Nederland

Het festival is een echt hondenparadijs, waar baasjes en hun trouwe viervoeters een onvergetelijke middag beleven. Deze primeur is een initiatief van diervoedingsmerk Lily’s Kitchen, het eerste B-corp gecertificeerde merk dat petfood verkoopt.



“Dit is het eerste foodtruckfestival in Nederland dat volledig gericht is op honden en hun baasjes,” aldus Diederick ter Kulve van Lily’s Kitchen Nederland. “We hebben een breed programma met activiteiten voor honden die wat rustiger zijn, zoals voorlezen voor honden of lekker snacken bij een foodtruck, maar ook voor honden die hun energie kwijt moeten. Zij kunnen springen over hindernissen of losgaan in een ballenbak. Ook hebben we gezorgd voor veel mooie fotomomenten als aandenken aan deze dag. Het festival wordt goed ontvangen door de bezoekers, die enthousiast zijn over de combinatie van plezier en educatie. Het is geweldig om zoveel blije honden en hun baasjes samen te zien genieten!”