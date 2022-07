Honger kan ons echt ‘hangry’ doen voelen

Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft ontdekt dat hongergevoel ons echt “hangry” kan maken, waarbij emoties zoals woede en prikkelbaarheid sterk verband houden met honger. De studie is de eerste die onderzoekt hoe honger de emoties van mensen beïnvloedt op een dagelijks niveau.



Hangry, een samentrekking van (hangry en angry) hongerig en boos, wordt veel gebruikt in de dagelijkse taal, maar het fenomeen is niet op grote schaal onderzocht door de wetenschap buiten laboratoriumomgevingen.

De nieuwe studie, geleid door academici van de Anglia Ruskin University (ARU) in het Verenigd Koninkrijk en de Karl Landsteiner University of Health Sciences in Oostenrijk, vond dat honger wordt geassocieerd met grotere niveaus van woede en prikkelbaarheid, evenals lagere niveaus van plezier.



De onderzoekers rekruteerden 64 volwassen deelnemers uit Midden-Europa, die hun hongerniveau en verschillende maten van emotioneel welzijn gedurende een periode van 21 dagen registreerden. Deelnemers werden gevraagd om hun gevoelens en hun hongerniveau vijf keer per dag op een smartphone-app te melden, zodat gegevensverzameling kon plaatsvinden in de dagelijkse omgeving van de deelnemers, zoals hun werkplek en thuis.



De resultaten laten zien dat honger wordt geassocieerd met sterkere gevoelens van woede en prikkelbaarheid, evenals lagere beoordelingen van plezier, en de effecten waren aanzienlijk, zelfs nadat rekening werd gehouden met demografische factoren zoals leeftijd en geslacht, body mass index, voedingsgedrag en individuele persoonlijkheidskenmerken.



Honger was geassocieerd met 37% van de variantie in prikkelbaarheid, 34% van de variantie in woede en 38% van de variantie in plezier geregistreerd door de deelnemers. Uit het onderzoek bleek ook dat de negatieve emoties – prikkelbaarheid, woede en onaangenaamheid – worden veroorzaakt door zowel dagelijkse schommelingen in de honger als door resterende hongerniveaus gemeten door gemiddelden over de periode van drie weken.



Hoofdauteur van de studie Viren Swami, hoogleraar sociale psychologie aan de Anglia Ruskin University (ARU), zei: “Velen van ons zijn zich ervan bewust dat honger hebben onze emoties kan beïnvloeden, maar verrassend weinig wetenschappelijk onderzoek heeft zich gericht op ‘hangry’.



“Onze studie is de eerste studie waarin wordt onderzocht of je buiten een lab ‘hangry’ bent. Door mensen in hun dagelijkse leven te volgen, ontdekten we dat honger verband hield met niveaus van woede, prikkelbaarheid en plezier.



“Hoewel ons onderzoek geen manieren biedt om negatieve door honger veroorzaakte emoties te verzachten, suggereert onderzoek dat het kunnen benoemen van een emotie mensen kan helpen deze te reguleren, bijvoorbeeld door te erkennen dat we boos zijn, simpelweg omdat we honger hebben. Daarom zou een groter bewustzijn van ‘hangry’ de kans kunnen verkleinen dat honger resulteert in negatieve emoties en gedragingen bij individuen.”

Het veldwerk werd uitgevoerd door Stefan Stieger, hoogleraar psychologie aan de Karl Landsteiner University of Health Sciences. Professor Stieger zei: “Dit ‘hangry’-effect is niet in detail geanalyseerd, dus hebben we gekozen voor een veldgebaseerde aanpak waarbij deelnemers werden uitgenodigd om te reageren op prompts om korte enquêtes op een app in te vullen. Ze kregen deze prompts vijf keer per dag toegestuurd bij semi-willekeurige gelegenheden gedurende een periode van drie weken.



“Hierdoor konden we intensieve longitudinale gegevens genereren op een manier die niet mogelijk is met traditioneel laboratoriumonderzoek. Hoewel deze aanpak veel inspanning vergt – niet alleen voor deelnemers maar ook voor onderzoekers bij het opzetten van dergelijke onderzoeken – bieden de resultaten een hoge mate van generaliseerbaarheid in vergelijking met laboratoriumonderzoeken, waardoor we een veel completer beeld krijgen van hoe mensen de emotionele uitkomsten van honger ervaren in hun dagelijks leven.”