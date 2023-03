Hooikoorts: Voedsel kan symptomen verlichten

Laatst geüpdatet op maart 20, 2023 by Redactie

Tranende ogen, constant niezen en moeilijke ademhaling – iedereen die last heeft van hooikoorts weet het: of het nu gaat om gras- of graanpollen, verschillende allergenen zijn meestal doorslaggevend. Als de symptomen worden veroorzaakt door schimmels, dierenhaar of huisstofmijt, moet de allergiepatiënt het hele jaar door vechten. De onaangename reacties kunnen echter worden verzacht omdat sommige voedingsmiddelen een ontstekingsremmend effect hebben. We geven hier informatie over welke voedingsmiddelen hulp kunnen bieden.

Van de volgende voedingsmiddelen wordt gezegd dat ze een beschermend effect hebben:

Van kurkuma wordt gezegd dat het een ontstekingsremmende werking heeft en zo voorkomt dat allergenen zich in de luchtwegen nestelen. Kurkuma kan het risico op chronische bronchitis, sinusitis of bronchiale astma verminderen.



Ook de mosterdolieglycosiden en vitamine C in kool, maar ook in radijs en Oost-Indische kers kunnen ontstekingen van de luchtwegen voorkomen.



Groene groenten, zoals spinazie, broccoli en snijbiet, bevatten veel antioxidanten en carotenoïden. Ze kunnen het immuunsysteem ondersteunen en ontstekingsprocessen in het lichaam remmen.



Gierst bevat het sporenelement mangaan, dat jeuk en roodheid van de huid kan voorkomen. Magnesium en silicium zorgen voor een versterking van de afweer van het lichaam en een verfijnde teint.



Waardevolle omega-3-vetzuren uit zeevis werken ontstekingsremmend.



Lijnzaad of lijnzaadolie kan ook gebruikt worden als een zeer goede plantaardige bron van omega-3 vetzuren en biedt zo een alternatief voor vis.



Hooikoorts moet altijd worden behandeld. Hoewel de symptomen in de bovenste luchtwegen beginnen, kunnen ze zich ontwikkelen tot chronische bronchitis of bronchiale astma. Maak daarom bij vermoeden van hooikoorts zeker een afspraak met je huisarts.

Allergieën ontstaan ​​wanneer ons immuunsysteem op onschadelijke stoffen reageert alsof het ziekteverwekkers zijn. Lymfocyten, d.w.z. speciale bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het immuunsysteem, vormen antilichamen. Deze antilichamen zijn ontworpen om allergenen zoals pollen of dierenhaar onschadelijk te maken. Daarnaast komen er ontstekingsboodschappers vrij, zoals histamine. Histamine is mede verantwoordelijk voor de typische hooikoortssymptomen.