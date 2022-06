Hoop behouden – of je bereidheid om jezelf te pushen – terwijl je ouder wordt

Dus je had profvoetballer kunnen worden toen je jonger was, zeg je? Of echt goed in schaken? Misschien een wereldberoemde chef-kok? Nou ja, misschien niet meer, denken we naarmate we ouder worden. En misschien is dat eigenlijk wel oké. Een onderzoeksgroep heeft onderzocht hoe belangrijk de motiverende factoren zijn om door de jaren heen echt bedreven te worden in een vaardigheidsverandering.

“We wilden zien hoe de passie, de moed en het geloof dat je erin zult slagen om beter te worden – je groeimindset – veranderen met de leeftijd en in relatie tot geslacht”, zegt Hermundur Sigmundsson, een professor aan de Norwegian University of Science and Technology’s ( NTNU) Afdeling Psychologie. De onderzoekers keken naar 1548 mensen van 13 tot 77 jaar.

Passie en groeimindset nemen af

De bank is ongetwijfeld een veel aangenamere plek om tijd door te brengen naarmate je ouder wordt. Dit blijkt ook uit de onderzoeksresultaten.

“De passie voor waar je vroeger voor brandde, neemt af. En dat geldt ook voor de overtuiging dat je er echt goed in kunt worden”, zegt professor Sigmundsson.

Maar dit is waar het belangrijk is om jezelf vast te houden en niet op te geven. Je wordt misschien nergens wereldkampioen in, maar je kunt nog steeds heel bekwaam worden als je ervoor gaat. Of in ieder geval beter.

“Dan is het belangrijk om een ​​groeimindset te behouden. Je blijft geloven in groei, ook al word je ouder”, zegt Sigmundsson.

Lees ook: 10 excuses waarom je je doelen niet bereikt

Eigenwijs worden met de jaren

Er is hier ook enige hoop, want het gruis neemt met de jaren toe.

“Passie en een groeimindset nemen af ​​met de leeftijd, maar de bereidheid om door te zetten neemt toe als we naar de oudere bevolking als geheel kijken”, zegt Sigmundsson. “Sommige oudere mensen herwinnen ook een deel van hun passie”, zegt Sigmundsson.

Geslachtsverschillen

Grit niveau is min of meer hetzelfde in beide geslachten. Maar de onderzoekers vonden ook enkele verschillen tussen vrouwen en mannen.

“Over de hele linie zijn mannen over het algemeen meer gepassioneerd dan vrouwen als het gaat om dingen die ze echt willen nastreven”, zegt Sigmundsson.

Maar vrouwen halen hun achterstand in op een ander gebied.

“Vrouwen hebben over het algemeen een sterkere overtuiging dat ze zullen slagen in waar ze goed in willen zijn, dat wil zeggen, ze hebben een sterkere groeimindset.” Sigmundsson wijst erop dat dit een van de eerste keren is dat deze bevinding is bewezen.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het belangrijk is om iets te vinden waar je gepassioneerd over bent, zelfs als je ouder wordt. Je zult helaas geen andere snelkoppelingen vinden dan je grit, en natuurlijk kan je achtervolging veeleisend zijn. Tenzij je echt brandt om op de bank te liggen natuurlijk. Dan is het heel gemakkelijk.