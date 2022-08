Hot item: een houtkachel kopen voor je tiny house

Ben jij (toekomstige) tiny house bewoner en ben jij op zoek naar meer warmte en gezelligheid in het interieur? Wie weet is een houtkachel kopen voor jou dé ideale oplossing. Een houtkachel is multifunctioneel, want je kunt het gebruiken om te koken, als energiebesparing en het biedt warmte. Maar wat komt er allemaal kijken bij de aanschaf van een houtkachel? In deze blogpost doorlopen we samen wat aandachtspunten voor de aanschaf van een kachel.

Door de houtkachels het bos niet meer zien…

Er staan zoveel houtkachels online dat je misschien door de bomen het bos niet meer kunt zien. Daarom is het handig om na te denken over het doel dat je hebt met de houtkachel, want dat bepaalt de grootte en het type houtkachel dat bij jouw tiny house past. Wil je de kachel alleen gebruiken als warmtebron of wil je er bijvoorbeeld ook op kunnen koken?

Het begrip ‘tiny house’ zegt het al, je wilt een kleine ruimte verwarmen. Kies dus niet voor een te grote houtkachel, want anders transformeert jouw tiny house in een sauna. Je hebt ongeveer 1 Kw nodig om een ruimte van tien vierkante meter te verwarmen. Wil je de houtkachel gebruiken voor het koken, dan is het handig om er een te zoeken met een kookplaat. In deze blog kun je 7 pareltjes van houtkachels zien die perfect zijn voor in een tiny house!

Veiligheid

Hoe groot of klein je budget ook is, onze tip is om niet te besparen op veiligheid. Je wilt uiteindelijk zorgeloos kunnen genieten van de warmte en gezelligheid van je kachel. Er is niks zo vervelend als tobben of het wel goed gaat met je houtkachel. Hoe weet je of je houtkachel veilig is? Laat hem plaatsen door een betrouwbare monteur en plaats alleen een gecertificeerde houtkachel in je tiny house. Daarnaast is ook de locatie bepalend voor de veiligheid, hierover kun je meer lezen in de volgende alinea.

Het rookkanaal

Je wilt natuurlijk niet dat de rook van jouw houtkachel in je tiny house blijft staan. De locatie van jouw houtkachel is dus bepalend voor een goede afvoer van de rook. Een goed rookkanaal is essentieel bij de aanschaf van een houtkachel. Heb je een schoorsteen? Dan kun je de houtkachel hier makkelijk op aansluiten. Heb je dit niet, dan kun je een pijp via de verdiepingen van je huis naar boven trekken. Het is slim om een rookkanaal uit te kiezen van één kwalitatief goed merk, want zo voorkom je dat onderdelen slecht op elkaar aansluiten.

Soorten hout

Het verschilt per kachel welk hout handig in gebruik is. Eikenhout is de meest gebruikte houtsoort voor houtkachels en smeult lang na. Maar eikenhout zorgt niet voor zo’n gezellig, knapperend vuurtje als beukenhout doet. Ook hiervoor geldt dus weer: kijk welk doel je met de houtkachel hebt. Wil je het gebruiken om te koken dan kan het na smeulen van eikenhout handig zijn. Maar wil je een knapperend, cosy haardvuurtje creëren, dan kun je beter gaan voor beukenhout.

Dit zijn een aantal algemene tips om mee te nemen als je een houtkachel wilt kopen voor een tiny house. Volg je de tips op dan mag het resultaat er ook zijn: een heerlijk, warm en knisperend houtvuur!